Corpo de motociclista é encontrado às margens da ES 248 em Linhares

O corpo de um motociclista foi encontrado às margens da ES 248 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Gabriel Rocha de Matos. A idade dele não foi informada.





Os militares acreditam que o motociclista tenha sido lançado para a área de mata após a motocicleta atingir o meio-fio da rodovia. A corporação também suspeita que o acidente tenha ocorrido antes desta segunda-feira, devido ao avançado estado de decomposição do corpo.





A Polícia Civil informou que as circunstâncias da ocorrência serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. O corpofoi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.