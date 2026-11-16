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Corpo de motociclista é encontrado às margens da ES 248 em Linhares

Os militares acreditam que o motociclista tenha sido lançado para a área de mata após a motocicleta atingir o meio-fio da rodovia

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 16:03

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

16 nov 2026 às 16:03
Corpo de motociclista é encontrado às margens da ES 248 em Linhares
Douglas Abreu

O corpo de um motociclista foi encontrado às margens da ES 248 em Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (16). Segundo a Polícia Militar, a vítima foi identificada como Gabriel Rocha de Matos. A idade dele não foi informada. 


Os militares acreditam que o motociclista tenha sido lançado para a área de mata após a motocicleta atingir o meio-fio da rodovia. A corporação também suspeita que o acidente tenha ocorrido antes desta segunda-feira, devido ao avançado estado de decomposição do corpo.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias da ocorrência serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Linhares. O corpofoi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares.

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