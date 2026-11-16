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Semana Internacional

Café do Caparaó capixaba conquista o título de melhor arábica do Brasil

Produtora de Iúna ficou em primeiro lugar no Coffee of the Year Brasil 2026; dos 15 finalistas, seis foram do Estado

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 15:49

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

16 nov 2026 às 15:49
Café arábica capixaba é premiado em concurso nacional
Café arábica produzido em Iúna foi premiado em concurso nacional Seag/Divulgação

Mais uma vez, os cafés produzidos no Espírito Santo foram destaque em uma das principais premiações do setor no país. O título de melhor café arábica do Brasil no Coffee of the Year (COY) 2026 foi conquistado pela produtora Alessandra Dias, do Sítio Serrinha da Baroa, em Iúna, no Caparaó capixaba. 


O concurso nacional foi apresentado durante a Semana Internacional do Café (SIC), em Belo Horizonte (MG), na última sexta-feira (13), e selecionou os 10 melhores grãos de arábica e os 5 de canéfora. Entre os 15 finalistas, seis foram do Estado. No início da semana, 55 produtores de café capixabas haviam sido selecionados para a final do concurso.


De acordo com informações do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Espírito Santo (Senar-ES), a vencedora com o melhor arábica do país falou da alegria de levar o prêmio para o município do Caparaó capixaba. 


“É gratificante receber um prêmio como esse. A gente fica sem acreditar nos primeiros minutos, mas é maravilhoso! O Caparaó faz a diferença!", afirmou Alessandra Dias.


Na categoria canéfora, dois do top 5 foram do Espírito Santo, ambos de Santa Teresa. Em segundo lugar, ficou o produtor Luis Carlos Silva Gomes, da Fazenda São Bento, que tinha terminado na terceira colocação no ano passado. Já Antônio Daniel Magdalon Filho, do Sítio Cristal, conquistou a quarta colocação. 


Já no arábica, além do primeiro lugar, o Espírito Santo teve outros três classificados entre os 10 melhores colocados. Cristiana Souza, do Sítio do Galho, em Divino de São Lourenço, conquistou a terceira colocação. Marciano Tomazini, do Sítio São José, em Castelo, ficou em sétimo lugar, enquanto Sergio Lopes, do Sítio Mundo Novo, em Dores do Rio Preto, alcançou a décima posição.  


Presente à cerimônia, o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli, comemorou os resultados e ressaltou a importância da conquista para a cafeicultura do Espírito Santo.  


“Conquistar o primeiro lugar na categoria arábica é motivo de muito orgulho para o Espírito Santo e demonstra o potencial dos nossos cafeicultores. Esse resultado é fruto de dedicação, conhecimento e investimento contínuo na qualidade. Também celebramos o segundo lugar na canéfora e a presença de outros produtores capixabas entre os melhores do país. São conquistas que valorizam o trabalho das famílias rurais e fortalecem o reconhecimento dos nossos cafés nos mercados nacional e internacional”, destacou. 

Produtores do ES premiados no Coffee of the Year 2026

Arábica

1º lugar: Alessandra Dias – Sítio Serrinha da Baroa – Iúna  

3º lugar: Cristiana Souza – Sítio do Galho – Divino de São Lourenço 

7º lugar: Marciano Tomazini – Sítio São José – Castelo 

10º lugar: Sergio Lopes – Sítio Mundo Novo – Dores do Rio Preto 


Categoria Canéfora 

2º lugar: Luis Carlos Silva Gomes – Fazenda São Bento – Santa Teresa  

4º lugar: Antônio Daniel Magdalon Filho – Sítio Cristal – Santa Teresa

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