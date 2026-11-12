Sicoob planeja ter agências em todas as cidades do ES até o fim do ano

O Sicoob planeja estar presente, até dezembro, em todas as cidades do Espírito Santo, Estado. A próxima inauguração está prevista para 19 de novembro, em Apiacá. Em dezembro, será a vez de Mucurici receber uma agência, completando a presença física do Sicoob em todos os 78 municípios do Espírito Santo. Até o momento, o único banco que tem agências em 100% das cidades capixabas é o Banestes, instituição financeira estadual.





Em momento de ampliação, o Sicoob inaugurou nesta semana mais duas novas unidades do Café Hall no Espírito Santo, expandindo a oferta de espaços que integram serviços financeiros, gastronomia, trabalho e convivência. As inaugurações ocorreram nas noites de terça-feira (10), em Cariacica, e quarta-feira (11), na Praia do Canto, em Vitória. Os empreendimentos já estão abertos ao público e podem ser frequentados por cooperados e não cooperados.





“Esse é um marco importante para o Sicoob e para o cooperativismo financeiro capixaba. A abertura dessas novas unidades nos aproxima do nosso propósito de conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Queremos ampliar o acesso aos nossos serviços e criar ambientes onde as pessoas possam se encontrar, trabalhar e desenvolver seus negócios”, destacou o diretor-executivo do Sicoob Central ES, Nailson Dalla Bernadina, durante o evento de inauguração da Praia do Canto.





O executivo lembrou que a expansão acompanha o crescimento do sistema regional Sicoob ES, que encerrou o terceiro trimestre de 2026 com mais de R$ 43 bilhões em ativos totais, patrimônio líquido de R$ 7,7 bilhões, enquanto a base de cooperados ultrapassou 1,1 milhão.