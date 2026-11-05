Sicoob integra agência, coworking e gastronomia em novo espaço na Praia do Canto

A cooperativa financeira Sicoob inaugurará na próxima semana um espaço de cinco andares que vai além de uma agência bancária. Localizado na Praia do Canto, em Vitória, o Café Hall Sicoob vai reunir no mesmo endereço cafeteria, restaurante, ambientes de coworking, estúdio acústico, lounge corporativo, espaço para eventos e agência financeira.





Com abertura marcada para quarta-feira (11), o lugar foi concebido para funcionar não só como agência, mas também para ser um endereço para quem quer tomar um café, trabalhar, fechar negócios, produzir conteúdo ou simplesmente encontrar pessoas, seja cooperado, seja não cooperado.





A cafeteria e o restaurante ficam no térreo. A operação estará a cargo do Empório Joaquim. Ao lado, funciona um coworking de acesso livre, sem necessidade de reserva. No primeiro andar, está instalada a agência Sicoob, que vai atender de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.





Os andares superiores do prédio foram desenhados para diferentes formatos de encontro. No segundo, o Espaço Sabores, com cozinha e TV, recebe até 16 pessoas para confraternizações e momentos de integração; a Sala Cooperar, com mesa de reunião e duas TVs, acomoda até 10; a Sala Multiuso, mais informal, com sofá, é ideal para conversas com até cinco pessoas; e o estúdio acústico atende pequenas produções e gravações.





No terceiro andar ficam o lounge corporativo, estrutura versátil para apresentações e troca de conhecimento com até 20 pessoas, e um segundo coworking livre. O quarto andar é dedicado a eventos com até 50 convidados. Esses espaços serão utilizados mediante reserva.





“Em novembro de 1995, um grupo de 30 cooperados abriu as portas da primeira agência do Sicoob Sul-Serrano, em Venda Nova do Imigrante. Mais de três décadas depois, com o mesmo espírito de cooperação, inauguramos o Café Hall, na Praia do Canto, em Vitória, um empreendimento inovador, um espaço de convívio, de trabalho e de negócios”, afirma Cleto Venturim, presidente do Sicoob Sul-Serrano.