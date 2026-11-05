Veja ruas e avenidas de Vitória que serão interditadas para corrida no domingo

Ruas e avenidas da região da Enseada do Suá e Curva da Jurema, em Vitória, serão interditadas neste domingo (8) para a realização da Corrida da Cidadania. Segundo a Guarda Municipal, os bloqueios ocorrerão das 3h às 9h30 e vão afetar o trânsito em importantes vias da Capital.
Confira os trechos interditados e as rotas alternativas para os motoristas:
Avenida Américo Buaiz
A avenida será interditada em frente ao Shopping Vitória, no sentido Camburi. Os motoristas que seguem em direção à Curva da Jurema, à Ilha do Boi e a Camburi deverão utilizar a Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá.
Região da Curva da Jurema
A via localizada ao lado do Monumento do Imigrante, utilizada por motoristas que seguem da Terceira Ponte em direção à Curva da Jurema, também será interditada.
Para sair da região, os condutores deverão utilizar a Avenida José Miranda Machado, com acesso à Avenida Américo Buaiz, na altura da Praça da Ciência.
Rua Victor Civitá
A Rua Victor Civitá, localizada atrás do Shopping Vitória, será totalmente interditada para a concentração dos participantes da corrida.
Avenida Nossa Senhora dos Navegantes
Na altura da Praça do Papa, uma faixa da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes será ocupada pelos corredores. Segundo a Guarda Municipal, o trânsito poderá apresentar lentidão durante a realização da prova.
A corporação orienta os condutores a utilizarem as avenidas Leitão da Silva e Nossa Senhora da Penha como alternativas durante o período das interdições. Equipes estarão posicionadas na região para orientar os condutores e organizar o fluxo de veículos.