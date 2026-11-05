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Confira interdições

Veja ruas e avenidas de Vitória que serão interditadas para corrida no domingo

Corrida da Cidadania vai alterar o trânsito na Enseada do Suá e na Curva da Jurema durante a manhã de domingo (8)

Publicado em 05 de Novembro de 2026 às 18:53

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

05 nov 2026 às 18:53
Imagens de drone da Enseada do Suá
A Av. Nossa Senhora dos Navegantes, na Enseada do Suá, será parcialmente interditada para a corrida. Outras vias do bairro também terão mudanças no trânsito neste domingo (8) Luciney Araújo

Ruas e avenidas da região da Enseada do Suá e Curva da Jurema, em Vitória, serão interditadas neste domingo (8) para a realização da Corrida da Cidadania. Segundo a Guarda Municipal, os bloqueios ocorrerão das 3h às 9h30 e vão afetar o trânsito em importantes vias da Capital.


Confira os trechos interditados e as rotas alternativas para os motoristas:

Todas as interdições

Avenida Américo Buaiz


A avenida será interditada em frente ao Shopping Vitória, no sentido Camburi. Os motoristas que seguem em direção à Curva da Jurema, à Ilha do Boi e a Camburi deverão utilizar a Rua Marília de Rezende Scarton Coutinho, embaixo da Terceira Ponte, na Enseada do Suá.


Região da Curva da Jurema


A via localizada ao lado do Monumento do Imigrante, utilizada por motoristas que seguem da Terceira Ponte em direção à Curva da Jurema, também será interditada.


Para sair da região, os condutores deverão utilizar a Avenida José Miranda Machado, com acesso à Avenida Américo Buaiz, na altura da Praça da Ciência.


Rua Victor Civitá


A Rua Victor Civitá, localizada atrás do Shopping Vitória, será totalmente interditada para a concentração dos participantes da corrida.


Avenida Nossa Senhora dos Navegantes


Na altura da Praça do Papa, uma faixa da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes será ocupada pelos corredores. Segundo a Guarda Municipal, o trânsito poderá apresentar lentidão durante a realização da prova.

Rotas alternativas

A corporação orienta os condutores a utilizarem as avenidas Leitão da Silva e Nossa Senhora da Penha como alternativas durante o período das interdições. Equipes estarão posicionadas na região para orientar os condutores e organizar o fluxo de veículos.

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