Ruas de Lazer e ciclofaixas de Vitória serão suspensas nos dias do Enem

As Ruas de Lazer e as ciclofaixas de Vitória serão suspensas nos domingos 8 e 15 de novembro, quando serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A medida foi adotada pela Prefeitura de Vitória para facilitar a circulação de veículos e evitar congestionamentos durante o deslocamento dos candidatos até os locais de prova.





Com a suspensão, não haverá as interdições de trânsito normalmente realizadas para o funcionamento desses espaços. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, as equipes vão concentrar a atuação na segurança viária e na organização do fluxo de carros e ônibus, principalmente nas proximidades das unidades de ensino onde o exame será aplicado.





“A ideia é dar vazão ao maior fluxo de veículos e evitar qualquer tipo de retenção pelas ruas da capital. Também teremos equipes fazendo patrulhamento ostensivo, com atenção especial às unidades de ensino onde o exame será aplicado”, afirma Yamara Pin, gerente de Operações e Fiscalização (Goft) da Guarda de Vitória.