Ruas de Lazer e ciclofaixas de Vitória serão suspensas nos dias do Enem

As Ruas de Lazer e as ciclofaixas de Vitória serão suspensas nos domingos 8 e 15 de novembro, quando serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A medida foi adotada pela Prefeitura de Vitória para facilitar a circulação de veículos e evitar congestionamentos durante o deslocamento dos candidatos até os locais de prova.
Com a suspensão, não haverá as interdições de trânsito normalmente realizadas para o funcionamento desses espaços. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, as equipes vão concentrar a atuação na segurança viária e na organização do fluxo de carros e ônibus, principalmente nas proximidades das unidades de ensino onde o exame será aplicado.
“A ideia é dar vazão ao maior fluxo de veículos e evitar qualquer tipo de retenção pelas ruas da capital. Também teremos equipes fazendo patrulhamento ostensivo, com atenção especial às unidades de ensino onde o exame será aplicado”, afirma Yamara Pin, gerente de Operações e Fiscalização (Goft) da Guarda de Vitória.
Onde funcionam as Ruas de Lazer e as ciclofaixas?
As Ruas de Lazer são espaços destinados a atividades ao ar livre, como caminhadas, corridas e exercícios físicos, por meio da interdição temporária de trechos de avenidas aos domingos e feriados.
Na Avenida Dante Michelini, a iniciativa funciona em dois trechos: um entre Jardim da Penha e Mata da Praia e outro em Jardim Camburi, das 5h às 13h.
Já na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, também conhecida como Av. Beira-Mar, na região central de Vitória, a Rua de Lazer funciona entre o Porto de Vitória e a Curva do Saldanha, das 5h às 12h.
A ciclofaixa de lazer é implantada ao longo da orla da Capital, entre o Centro e Jardim Camburi. Das 7h às 15h, uma faixa das vias no sentido Centro–Jardim Camburi fica reservada para a circulação de bicicletas.
Essas estruturas não serão montadas nos dois domingos de aplicação do Enem.
O Enem 2026 será realizado nos domingos 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os candidatos farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação.
No segundo domingo, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.
Nos dois dias, os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, pelo horário de Brasília. As provas começam às 13h30. No primeiro domingo, o exame termina às 19h; no segundo, às 18h30.
*Este conteúdo foi produzido por Guilherme Marques, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.