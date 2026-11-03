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Mudança no trânsito

Ruas de Lazer e ciclofaixas de Vitória serão suspensas nos dias do Enem

Atividades não funcionarão nos domingos 8 e 15 de novembro para facilitar o trânsito de candidatos até os locais de prova

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 15:45

Guilherme Marques

Guilherme Marques

Publicado em 

03 nov 2026 às 15:45
Avenida Dante Michelini e Orla de Camburi
Rua de Lazer não será implementada na Avenida Dante Michelini nos dias 8 e 15 de novembro Fernando Madeira

As Ruas de Lazer e as ciclofaixas de Vitória serão suspensas nos domingos 8 e 15 de novembro, quando serão aplicadas as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. A medida foi adotada pela Prefeitura de Vitória para facilitar a circulação de veículos e evitar congestionamentos durante o deslocamento dos candidatos até os locais de prova. 


Com a suspensão, não haverá as interdições de trânsito normalmente realizadas para o funcionamento desses espaços. Segundo a Guarda Municipal de Vitória, as equipes vão concentrar a atuação na segurança viária e na organização do fluxo de carros e ônibus, principalmente nas proximidades das unidades de ensino onde o exame será aplicado.


“A ideia é dar vazão ao maior fluxo de veículos e evitar qualquer tipo de retenção pelas ruas da capital. Também teremos equipes fazendo patrulhamento ostensivo, com atenção especial às unidades de ensino onde o exame será aplicado”, afirma Yamara Pin, gerente de Operações e Fiscalização (Goft) da Guarda de Vitória.

Onde funcionam as Ruas de Lazer e as ciclofaixas?

As Ruas de Lazer são espaços destinados a atividades ao ar livre, como caminhadas, corridas e exercícios físicos, por meio da interdição temporária de trechos de avenidas aos domingos e feriados.


Na Avenida Dante Michelini, a iniciativa funciona em dois trechos: um entre Jardim da Penha e Mata da Praia e outro em Jardim Camburi, das 5h às 13h.


Já na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, também conhecida como Av. Beira-Mar, na região central de Vitória, a Rua de Lazer funciona entre o Porto de Vitória e a Curva do Saldanha, das 5h às 12h.


A ciclofaixa de lazer é implantada ao longo da orla da Capital, entre o Centro e Jardim Camburi. Das 7h às 15h, uma faixa das vias no sentido Centro–Jardim Camburi fica reservada para a circulação de bicicletas.


Essas estruturas não serão montadas nos dois domingos de aplicação do Enem.

Enem

O Enem 2026 será realizado nos domingos 8 e 15 de novembro. No primeiro dia, os candidatos farão as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da redação. 


No segundo domingo, serão aplicadas as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias.


Nos dois dias, os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fechados pontualmente às 13h, pelo horário de Brasília. As provas começam às 13h30. No primeiro domingo, o exame termina às 19h; no segundo, às 18h30.


*Este conteúdo foi produzido por Guilherme Marques, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.

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