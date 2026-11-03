Vila Velha estuda expandir estacionamento de bike elétrica para além da Praia da Costa

Vila Velha entrega, nesta terça-feira (3), o primeiro estacionamento gratuito para bikes elétricas da cidade, mas a data de liberação do espaço para uso ainda será anunciada. A partir desse projeto-piloto, a prefeitura vai estudar novas áreas para instalar outros estacionamentos pelo município. Essa primeira estrutura fica na orla da Praia da Costa, na Avenida Antônio Gil Veloso, e tem 83 vagas disponíveis.
A análise para a viabilidade de outros locais será feita por 30 dias. Nesse prazo, a Prefeitura de Vila Velha acompanhará e avaliará o funcionamento da unidade inicial.
O espaço na Praia da Costa é aberto, com a área cercada, avançando sobre a praia como um deque. As vagas são demarcadas, com sinalização de circulação e gradis de proteção. O município explica que não há danos à vegetação de restinga, e que a estrutura foi construída com o objetivo de destinar uma área específica para as bikes elétricas, sem ocupar o calçadão da orla.
“Não podemos permitir que o calçadão, que é de todos, seja ocupado de forma desordenada”, afirma o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB). Ele disse que o município decidiu criar essa solução para organizar o estacionamento das bicicletas elétricas, além de preservar o espaço dos pedestres e garantir uma orla mais acessível e segura para todos.
Aberto 24 horas por dia, o estacionamento não tem vigilância. A recomendação do município é que os usuários usem cadeados ou outros dispositivos de segurança. Das 83 vagas disponibilizadas no estacionamento, quatro são reservadas para pessoas idosas ou com deficiência.
A iniciativa foi idealizada pela Secretaria Municipal de Governo, e envolve a atuação integrada da Guarda Municipal e das secretarias de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade e de Serviços Urbanos.
Paralelamente à implementação do estacionamento, a prefeitura se organiza para realizar ações de orientação e conscientização, conduzidas pelas equipes de Educação para o Trânsito da Guarda Municipal.
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