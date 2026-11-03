Vila Velha estuda expandir estacionamento de bike elétrica para além da Praia da Costa

A análise para a viabilidade de outros locais será feita por 30 dias. Nesse prazo, a Prefeitura de Vila Velha acompanhará e avaliará o funcionamento da unidade inicial.





O espaço na Praia da Costa é aberto, com a área cercada, avançando sobre a praia como um deque. As vagas são demarcadas, com sinalização de circulação e gradis de proteção. O município explica que não há danos à vegetação de restinga, e que a estrutura foi construída com o objetivo de destinar uma área específica para as bikes elétricas, sem ocupar o calçadão da orla.





“Não podemos permitir que o calçadão, que é de todos, seja ocupado de forma desordenada”, afirma o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB). Ele disse que o município decidiu criar essa solução para organizar o estacionamento das bicicletas elétricas, além de preservar o espaço dos pedestres e garantir uma orla mais acessível e segura para todos.