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Novas unidades

Vila Velha estuda expandir estacionamento de bike elétrica para além da Praia da Costa

Gratuita, a área na Praia da Costa será finalizada ainda nesta terça-feira

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 15:42

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

03 nov 2026 às 15:42

Vila Velha entrega, nesta terça-feira (3), o primeiro estacionamento gratuito para bikes elétricas da cidade, mas a data de liberação do espaço para uso ainda será anunciada. A partir desse projeto-piloto, a prefeitura vai estudar novas áreas para instalar outros estacionamentos pelo município. Essa primeira estrutura fica na orla da Praia da Costa, na Avenida Antônio Gil Veloso, e tem 83 vagas disponíveis.

Estacionamento para bikes elétricas na orla da Praia da Costa
Estacionamento para bikes elétricas na orla da Praia da Costa Ricardo Medeiros

A análise para a viabilidade de outros locais será feita por 30 dias. Nesse prazo, a Prefeitura de Vila Velha acompanhará e avaliará o funcionamento da unidade inicial.


O espaço na Praia da Costa é aberto, com a área cercada, avançando sobre a praia como um deque. As vagas são demarcadas, com sinalização de circulação e gradis de proteção. O município explica que não há danos à vegetação de restinga, e que a estrutura foi construída com o objetivo de destinar uma área específica para as bikes elétricas, sem ocupar o calçadão da orla.


“Não podemos permitir que o calçadão, que é de todos, seja ocupado de forma desordenada”, afirma o prefeito Arnaldinho Borgo (PSDB). Ele disse que o município decidiu criar essa solução para organizar o estacionamento das bicicletas elétricas, além de preservar o espaço dos pedestres e garantir uma orla mais acessível e segura para todos.

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Aberto 24 horas por dia, o estacionamento não tem vigilância. A recomendação do município é que os usuários usem cadeados ou outros dispositivos de segurança. Das 83 vagas disponibilizadas no estacionamento, quatro são reservadas para pessoas idosas ou com deficiência.


A iniciativa foi idealizada pela Secretaria Municipal de Governo, e envolve a atuação integrada da Guarda Municipal e das secretarias de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade e de Serviços Urbanos.


Paralelamente à implementação do estacionamento, a prefeitura se organiza para realizar ações de orientação e conscientização, conduzidas pelas equipes de Educação para o Trânsito da Guarda Municipal.

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