Lula tem encontro com ministros antes de ir a SP para exames de rotina

BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) passará por exames de rotina em São Paulo nesta terça-feira (3). O petista deve viajar no fim do dia, após conversas com ministros.

Os exames ocorrerão no Hospital Sírio-Libanês, sob a coordenação de Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, de acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação Social).

Lula, que completou 81 anos na semana passada, deve viajar logo após os encontros com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e com os ministros do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.

"Os exames já estavam pré-agendados para depois da eleição. A previsão é que o presidente retorne a Brasília na quarta pela manhã (4), seguindo com sua agenda regular de trabalho", informou o Planalto, em nota.

Em abril deste ano, Lula passou por um procedimento cirúrgico e removeu uma lesão no seu couro cabeludo. Tratava-se de um câncer basocelular, tipo menos grave e mais comum de câncer de pele.

O médico Roberto Kalil, na ocasião, explicou que o câncer era localizado, sem metástase, e o procedimento ocorreu sem intercorrência. O presidente também realizou uma intervenção para infiltração na região do punho, por causa de dores no polegar direito.