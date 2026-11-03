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Saúde

Lula tem encontro com ministros antes de ir a SP para exames de rotina

Exames já estavam pré-agendados para depois da eleição e serão realizados no Hospital Sírio-Libanês

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 16:18

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2026 às 16:18
BRASÍLIA - O presidente Lula (PT) passará por exames de rotina em São Paulo nesta terça-feira (3). O petista deve viajar no fim do dia, após conversas com ministros.
Os exames ocorrerão no Hospital Sírio-Libanês, sob a coordenação de Roberto Kalil Filho e Ana Helena Germoglio, de acordo com a Secom (Secretaria de Comunicação Social).
Lula, que completou 81 anos na semana passada, deve viajar logo após os encontros com a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, e com os ministros do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa.
"Os exames já estavam pré-agendados para depois da eleição. A previsão é que o presidente retorne a Brasília na quarta pela manhã (4), seguindo com sua agenda regular de trabalho", informou o Planalto, em nota.
Em abril deste ano, Lula passou por um procedimento cirúrgico e removeu uma lesão no seu couro cabeludo. Tratava-se de um câncer basocelular, tipo menos grave e mais comum de câncer de pele.
O médico Roberto Kalil, na ocasião, explicou que o câncer era localizado, sem metástase, e o procedimento ocorreu sem intercorrência. O presidente também realizou uma intervenção para infiltração na região do punho, por causa de dores no polegar direito.
Lula começou o dia publicando vídeo logo após a prática de exercícios físicos. O petista tem tentado demonstrar, inclusive durante a campanha, disposição para enfrentar mais quatro anos de mandato.

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