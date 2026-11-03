Gengiva pálida ou arroxeada no cachorro? Entenda o que cada cor pode revelar sobre a saúde

A gengiva do cachorro pode fornecer pistas importantes sobre seu estado de saúde, já que sua aparência está relacionada à circulação sanguínea, à oxigenação dos tecidos e a outras condições do organismo. Em geral, quando está saudável, apresenta coloração rosada, superfície úmida e aspecto uniforme, embora a tonalidade possa variar naturalmente entre os animais. No entanto, mudanças repentinas na cor podem indicar problemas que precisam de atenção.