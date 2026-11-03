Do Halloween dos famosos para o dia a dia: como adaptar as fantasias para a vida real?

As festas de Halloween já são uma tradição entre os famosos. A cada ano, as produções ficam mais elaboradas e, em alguns casos, resgatam momentos icônicos da cultura pop. Mas será que essas referências precisam ficar restritas às festas? HZ mostra como adaptá-las para o dia a dia.





Com origem em uma tradição celta, o Samhain é considerado uma das raízes históricas do Halloween que conhecemos hoje. A celebração marcava o fim do verão e o início de um novo ano. Segundo reportagem da BBC , o festival começava em 31 de outubro e durava três dias, servindo também como uma homenagem ao chamado “Rei dos mortos”.





Ao longo dos séculos, porém, a tradição se transformou e se popularizou, tornando-se parte da cultura de países como os Estados Unidos.