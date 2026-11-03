Do Halloween dos famosos para o dia a dia: como adaptar as fantasias para a vida real?

As festas de Halloween já são uma tradição entre os famosos. A cada ano, as produções ficam mais elaboradas e, em alguns casos, resgatam momentos icônicos da cultura pop. Mas será que essas referências precisam ficar restritas às festas? HZ mostra como adaptá-las para o dia a dia.
Com origem em uma tradição celta, o Samhain é considerado uma das raízes históricas do Halloween que conhecemos hoje. A celebração marcava o fim do verão e o início de um novo ano. Segundo reportagem da BBC, o festival começava em 31 de outubro e durava três dias, servindo também como uma homenagem ao chamado “Rei dos mortos”.
Ao longo dos séculos, porém, a tradição se transformou e se popularizou, tornando-se parte da cultura de países como os Estados Unidos.
Filmes, personagens de terror e momentos icônicos da cultura pop estadunidense geralmente são as principais referências dos famosos para as festas de Halloween. Este ano não foi diferente. Entretanto, os anos 2000 tiveram grande destaque entre as produções mais repercutiram nas redes sociais.
Paris Hilton relembrou Britney Spears no VMA, Zendaya recriou o look de Halle Berry e Virginia Fonseca apostou em uma referência ao visual de Gisele Bündchen no Victoria’s Secret Fashion Show de 2005.
Muitas dessas produções não precisam ficar apenas no mundo virtual. Com uma boa dose de criatividade, conseguimos aproveitar alguns elementos e adaptar tendências para compor os looks do dia a dia. Muitos famosos, inclusive, incluíram em seus visuais itens que já estão em alta no momento, o que facilita ainda mais esse processo.
HZ separou algumas opções. Veja abaixo:
Neste look, os óculos com uma estética bem anos 2000 são um dos elementos mais fáceis de reproduzir. Mas a inspiração não para por aí: a combinação de peças coordenadas, a calça de cintura baixa e o cabelo curto também resgatam tendências que ganharam força em 2026. Esses elementos podem funcionar bem juntos, especialmente em produções para eventos noturnos, como festas.
O marcante look de Halle Berry na première de X-Men, em 2000, traz três elementos simples e fáceis de adaptar ao dia a dia: o óculos de sol com lente colorida, a combinação das cores amarelo, branco e marrom, além da cintura baixa, talvez o item mais polêmico da lista (risos).
Para quem gosta de relembrar o que marcou os anos 2000, essa é uma ótima referência. Por outro lado, os cabelos curtos também entram na lista de inspirações. Para quem não pretende mudar o comprimento dos fios, uma alternativa é apostar em mechas contrastantes ou em uma finalização que valorize o movimento deles.
Hailey e Justin de anjinho e diabinho
Que eles são um casal fashionista, não há dúvidas. Acontece que eles também têm o dom de ditar tendências. Nesta clássica dicotomia entre “o bem e o mal”, podemos destacar as cores e os efeitos provocados pelo brilho, que tiram o ar “básico” da fantasia de Hailey.
O branco e o vermelho vivo já são cores clássicas, que contrastam, mas harmonizam entre si, além de serem consideradas apostas da primavera-verão brasileira. Por outro lado, o glitter e os efeitos holográficos tornam os visuais menos datados, trazendo a ideia de extravagância e futurismo.
Para trazer essa referência ao dia a dia, vale apostar em uma bolsa metalizada, sapatos com acabamento brilhante ou até mesmo uma maquiagem com pontos de luz, como a da própria Hailey. O glitter não precisa ficar restrito às festas à fantasia!
A mão de Heidi Klum
Ok, acho que temos a melhor fantasia do Halloween aqui. Extremamente realista, mas sem perder o tom divertido, Heidi se aproveitou do conceito de terror e incômodo proposto pela celebração para ousar. Mas o que podemos absorver dela? Muitas coisas! A começar, mais uma vez, pela presença dos tons de vermelho.
Dessa vez, em um tom mais frio e fechado, nas unhas. Outra tendência está no mix de anéis nas mãos, que mistura diferentes formatos e pedrarias. Observem como os tons de verde e vermelho criam um contraste interessante. Demos essa dica na última coluna. Confira.
No fim das contas, fica a lição de que até as produções mais inusitadas podem render boas inspirações. Seja em uma cor marcante, em uma modelagem diferente ou nos acessórios, o segredo está em escolher os elementos que combinam com seu estilo e adaptá-los à rotina. Afinal, a moda também é isso: experimentar, reinventar e trazer novas referências para o próprio guarda-roupa.
Caro leitor
Barbara Nascimento é colaboradora de moda de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.