O que vem por aí: as apostas de HZ para a primavera-verão

A globalização, as redes sociais, os influenciadores e as semanas de moda ao redor do mundo contribuem para o que já é - e o que ainda se tornará - tendência. Nos acostumamos com esse ritmo e talvez nem tenhamos percebido que existe uma coisa que ainda não mudou: as estações como parâmetro para o que veremos nas passarelas, nas vitrines e nas ruas, é claro. Por isso, essas são as apostas de HZ para a primavera-verão brasileira.





Nos últimos anos, o Brasil tem desenvolvido uma identidade cada vez mais própria na moda. Novas marcas, influenciadores e a própria rua têm grande responsabilidade nisso. Entretanto, assim como em boa parte do mundo, a moda europeia ainda dita o ritmo e isso pôde ser visto no outono-inverno deste ano.





Antes de falarmos sobre o que virá, é preciso contextualizarmos o que acabamos de deixar para trás. Saímos de um período em que todas as apostas foram menos ousadas e mais seguras, circulando por um terreno já conhecido e, de certa forma, queridinho do público, com estampas, como o poá, as listras e peças - como as jaquetas de couro.