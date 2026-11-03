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Tênis

Djokovic bate Vacherot na estreia e se torna tenista mais velho a vencer no Masters de Paris

Veterano volta à quadra nesta quarta-feira (4)

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 18:05

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

03 nov 2026 às 18:05
Novak Djokovic
Novak Djokovic Rolex Paris Masters
Atual número 11 do ranking e recordista do Masters de Paris, Novak Djokovic se tornou o tenista mais velho a vencer uma partida do torneio. O atleta bateu o monegasco Valentin Vacherot por 6-7(5), 7-5 e 6-1. O triunfo do sérvio na primeira rodada da competição manteve viva sua chance de ir ao ATP Finals.
Com um ano irregular, Djokovic teve como principais resultados a final do Australian Open, a semifinal de Wimbledon e o título do ATP 500 de Pequim, na China. Nos outros Grand Slams, caiu na terceira rodada de Roland Garros e logo na estreia do US Open.
O tenista também alcançou as oitavas de final em Indian Wells e Basileia, mas foi eliminado antes dessa fase nos Masters 1000 de Roma, Cincinnati e Xangai.
Com a vitória em Paris, Djokovic também aumentou suas chances de ampliar a coleção de troféus do torneio. O sérvio é o maior campeão da história do Masters de Paris, com sete títulos. A conquista mais recente aconteceu em 2023, quando derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3) na decisão.
O tenista volta à quadra nesta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do torneio. Djokovic enfrenta o australiano Rinky Hijikata, que veio do qualifying, em partida programada para a quadra central, após o confronto entre Alexander Zverev e Lorenzo Musetti.
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