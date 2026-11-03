Governo Lula impõe sigilo a documentos do 'pacote de bondades' lançado nas eleições

O mesmo acontece com relação à proibição das bets. Sem a divulgação dos documentos preparatórios da MP, não é possível saber o momento em que o governo começou a estudar essa possibilidade, quais órgãos foram favoráveis ou contrários e que riscos foram apontados em relação aos impactos da medida depois de três anos de medidas tomadas na direção contrária, de regulamentar o setor de jogos e apostas.