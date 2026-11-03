Reta final do Enem 2026: assista ao vivo ao aulão de História nesta terça (3)

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 entra na reta final. Nesta terça-feira (3), a partir das 19h30, será transmitido o primeiro aulão de revisão, dedicado à disciplina de História, com foco nos períodos e processos históricos que mais são cobrados na prova.
A aula é ministrada pela professora Grazi Menezes, do Gama Pré-Vestibular, e segue até as 21h. Assista à transmissão ao vivo no player acima.
O aulão de História abre a sequência de lives de revisões, uma parceria de A Gazeta com o Gama Pré-Vestibular, voltada para as provas do primeiro dia do exame, marcado para o próximo domingo (8).
Confira o cronograma dos próximos aulões da semana (das 19h30 às 21h):
Quarta-feira (4): Geografia, com Aureo Júnior
Quinta-feira (5): Filosofia e Sociologia, com Alysson
Sexta-feira (6): Linguagens, com Jô Kutz
No domingo (8), haverá também transmissão ao vivo com os comentários e a análise do gabarito da primeira prova.