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Hora da revisão

Reta final do Enem 2026: assista ao vivo ao aulão de História nesta terça (3)

Aulão de abertura é comandado pela professora Grazi, do Gama Pré-Vestibular; transmissão vai das 19h30 às 21h

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 19:19

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

03 nov 2026 às 19:19

A preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 entra na reta final. Nesta terça-feira (3), a partir das 19h30, será transmitido o primeiro aulão de revisão, dedicado à disciplina de História, com foco nos períodos e processos históricos que mais são cobrados na prova.


 A aula é ministrada pela professora Grazi Menezes, do Gama Pré-Vestibular, e segue até as 21h. Assista à transmissão ao vivo no player acima.

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Confira o cronograma dos próximos aulões da semana (das 19h30 às 21h):

  • Quarta-feira (4): Geografia, com Aureo Júnior

  • Quinta-feira (5): Filosofia e Sociologia, com Alysson

  • Sexta-feira (6): Linguagens, com Jô Kutz


O "Enem na Mira" é uma maratona gratuita de revisões ao vivo com professores do Gama Pré-Vestibulafocada nos conteúdos e questões que mais caem no Exame.

No domingo (8), haverá também transmissão ao vivo com os comentários e a análise do gabarito da primeira prova.

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