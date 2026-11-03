A vitória de Lula explicada matematicamente

Esses números revelam apenas o saldo total da migração dos eleitores, ressalta Jairo Nicolau. Na prática, nota o cientista político, pode ter ocorrido de parte dos eleitores da terceira via ter migrado para o voto nulo no segundo turno. Por outro lado, uma parcela maior dos que anularam no primeiro turno pode ter optado por Flávio ou Lula em relação ao que o saldo da queda dos nulos revela, por exemplo.