AGazeta
AGazeta
ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Senado

PEC da Segurança: veja como votaram os senadores do Espírito Santo

Fabiano Contarato apoiou o texto nos dois turnos. Magno Malta e Marcos do Val votaram a favor no segundo

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 20:26

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

03 nov 2026 às 20:26
Plenário do Senado Federal
Plenário do Senado Federal Carlos Moura/Agência Senado

Os três senadores do Espírito Santo votaram a favor da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública no segundo turno, nesta terça-feira (3). Fabiano Contarato (PT) também apoiou o texto-base no primeiro turno, enquanto Magno Malta (PL) e Marcos do Val (Avante) constaram como ausentes no painel do Senado. 


A proposta foi aprovada por 73 votos a 0 no primeiro turno e por 75 a 0 no segundo. O texto segue para promulgação.


Segundo a assessoria de Magno Malta, o senador estava em um voo para Brasília no momento da primeira votação do texto. Marcos do Val afirmou que tentou votar remotamente, mas uma falha no sistema impediu o registro. 


Ele disse ter pedido ao senador Carlos Portinho (PL-RJ) que comunicasse o problema à Mesa do Senado.“No segundo turno, consegui votar normalmente, e meu voto favorável à PEC foi devidamente registrado”, afirmou Do Val.


Entre os dois turnos, o plenário aprovou a Emenda nº 85 por 67 votos a 0. Contarato e Malta votaram a favor da alteração. Do Val constou como ausente nessa votação.


Veja Também 

Votação da PEC da Segurança Pública no Senado Federal

Entenda ponto a ponto da PEC da Segurança Pública aprovada no Senado

Tramitação da maioridade penal

Antes de votar o texto-base, o Senado decidiu, por 38 votos a 36 e uma abstenção, que duas emendas sobre a redução da maioridade penal tramitariam separadamente. 


Contarato votou a favor da separação. Do Val votou contra, e Malta constou como ausente. A oposição defendia incluir na PEC a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos em geral e para 14 anos no caso de crimes hediondos.

O que muda com a PEC
Apresentada pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a PEC inclui na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) para ampliar a integração entre os órgãos da União, dos estados e dos municípios, sobretudo no combate ao crime organizado. A proposta amplia as atribuições da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e prevê mais recursos para o setor.

O texto também abre caminho para a criação de polícias municipais, prevê ouvidorias autônomas e institui o Sistema de Políticas Penais, voltado à gestão do sistema prisional. Lula tem sinalizado que pretende criar o Ministério da Segurança Pública após a aprovação da PEC. A ideia é que a pasta coordene, em articulação com os estados, ações de enfrentamento a facções criminosas.

Leia mais sobre política no ES

PEC da Segurança: veja como votaram os senadores do Espírito Santo

Governo Lula tenta separar redução da maioridade penal de PEC da Segurança

Novo vereador de Vitória toma posse no lugar de Baiano do Salão; saiba quem é

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Espírito Santo Política Senador Senadores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

justiça; juiz; martelo
Justiça condena 99 a indenizar vítima estuprada após ser deixada na rua por motorista de app
Sede da Meta
Justiça proíbe Meta de usar conteúdo jornalístico sem autorização
Instituto Médico-Legal de Vitória
Homem de 64 anos é encontrado morto perto de pedreira em Santa Teresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.