Novo vereador de Vitória toma posse no lugar de Baiano do Salão; saiba quem é

O líder comunitário Sebastião Luiz do Carmo Castro (Podemos), o Tião das Comunidades, tomou posse na vaga de vereador da Câmara de Vitória na sessão plenária desta terça-feira (3). Ele chega para a vaga deixado por Orlandino Rodrigues de Souza, o Baiano do Salão (Podemos), por quebra de decoro parlamentar.





A cassação de Baiano do Salão ocorreu após o agora ex-parlamentar ter sido condenado pelo crime de estupro de uma criança.





Em conversa com a reportagem de A Gazeta no último dia 21, o vereador recém-empossado, que antes se identificava como Tião do Jaburu, afirmou que pretende concentrar sua atuação no Legislativo em projetos relacionados à saúde, à educação e a melhorias na infraestrutura das comunidades de Vitória, especialmente na região do Território do Bem, formada por mais de dez bairros da Capital.





"Sou líder comunitário desde 2003 e sempre lutei por melhorias para nossa comunidade. Quero continuar defendendo mais saúde, educação, cultura, lazer e infraestrutura, principalmente para as comunidades do Território do Bem", destaca.





Segundo ele, a experiência no movimento comunitário será uma das bases de sua atuação como vereador. Tião também pretende ampliar a participação das comunidades nas discussões sobre projetos e políticas públicas municipais.