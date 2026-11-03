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Poder Legislativo

Novo vereador de Vitória toma posse no lugar de Baiano do Salão; saiba quem é

Tião das Comunidades assume vaga do parlamentar cassado

Publicado em 03 de Novembro de 2026 às 17:10

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

03 nov 2026 às 17:10
Novo parlamentar de Vitória assume vaga de vereador cassado após condenação criminal
Tião das Comunidades (à esquerda na foto) assume vaga de vereador cassado na Câmara de Vitória, presidida por Anderson Goggi (à direita) Divulgação/ Câmara de Vitória

 O líder comunitário Sebastião Luiz do Carmo Castro (Podemos), o Tião das Comunidades, tomou posse na vaga de vereador da Câmara de Vitória na sessão plenária desta terça-feira (3). Ele chega para a vaga deixado por Orlandino Rodrigues de Souza, o Baiano do Salão (Podemos), por quebra de decoro parlamentar.


A cassação de Baiano do Salão ocorreu após o agora ex-parlamentar ter sido condenado pelo crime de estupro de uma criança.


Em conversa com a reportagem de A Gazeta no último dia 21, o vereador recém-empossado, que antes se identificava como Tião do Jaburu, afirmou que pretende concentrar sua atuação no Legislativo em projetos relacionados à saúde, à educação e a melhorias na infraestrutura das comunidades de Vitória, especialmente na região do Território do Bem, formada por mais de dez bairros da Capital.


"Sou líder comunitário desde 2003 e sempre lutei por melhorias para nossa comunidade. Quero continuar defendendo mais saúde, educação, cultura, lazer e infraestrutura, principalmente para as comunidades do Território do Bem", destaca.


Segundo ele, a experiência no movimento comunitário será uma das bases de sua atuação como vereador. Tião também pretende ampliar a participação das comunidades nas discussões sobre projetos e políticas públicas municipais.

'Serei um vereador aliado, e não alienado à gestão'

Ainda durante a entrevista de outubro, o novo vereador foi indagado sobre a relação que pretende estabelecer com a prefeita de Vitória, Cris Samorini (PP). Na ocasião, Tião afirmou que buscaria manter o diálogo com a administração municipal, sem abrir mão de avaliar as propostas apresentadas ao Legislativo.


"Acredito que, com um bom diálogo, a gente resolve até uma guerra. Serei um vereador aliado, e não alienado à gestão", declarou.


O vereador afirma que pretende apoiar projetos que considerar importantes para a população, independentemente de sua origem política. "Sou filiado ao Podemos e, se a pauta for importante para a comunidade, terá o meu apoio."


Perguntado sobre os benefícios concedidos aos vereadores, Tião afirmou que não vê impedimento em recebê-los, caso sejam destinados aos demais parlamentares da Câmara, presidida pelo vereador Anderson Goggi.


"Se a maioria dos vereadores em exercício estiver recebendo o benefício, não vejo dificuldade em receber também", aponta.

Quem é Tião das Comunidades

Natural de Minas Gerais, Sebastião Luiz do Carmo Castro nasceu em 20 de janeiro de 1975 e chegou a Vitória em 1989. Casado e pai de um filho, tem formação técnica em Contabilidade e atua como liderança comunitária desde 2003, principalmente na região de Jaburu.


Aos 51 anos, Tião se prepara para assumir seu primeiro cargo eletivo. Antes disso, disputou três eleições para vereador de Vitória, sendo duas pelo Partido Social Cristão (PSC) e uma pelo Podemos.


Atualmente, é vice-presidente municipal do Podemos em Vitória e tem sua trajetória ligada à atuação comunitária e à defesa de projetos sociais, especialmente nas áreas de saúde, educação, cultura, lazer e infraestrutura.

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