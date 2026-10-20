Vereador de Vitória condenado por estupro de criança tem mandato cassado

A sessão de julgamento teve a leitura do relatório do processo político-administrativo, elaborado pela comissão processante cujo relator foi Armandinho Fontoura (PL). Em seguida, vereadores, incluindo o relator e Goggi, utilizaram o tempo de até 15 minutos, cada um, para se manifestar.





À defesa de Baiano do Salão foi concedido o prazo máximo de duas horas para manifestação. A advogada Daniele Oliveira França alegou que a sentença do parlamentar ainda não transitou em julgado — ou seja, ainda não é definitiva, visto que cabem recursos à condenação — e que ele não teve a oportunidade de se defender.





O parlamentar também se defendeu oralmente. Ele afirmou que teria se relacionado com a denunciante e que as acusações foram feitas como forma de "vingança".





Após essas etapas, foram realizadas as votações nominais individualizadas para cada uma das infrações descritas na denúncia. Primeiro, os parlamentares votaram em relação à conduta sexual contra criança, somando 18 votos. O placar foi o mesmo considerando a imputação relativa à violência física reiterada.





Além do parlamentar condenado, Goggi e Leonardo Monjardim não votam, segundo as regras do Legislativo.





Encerrada a votação, Monjardim proclamou imediatamente a cassação do mandato de Baiano do Salão e determinou a elaboração de ata contendo o registro nominal dos votos relativos a cada infração analisada.





O resultado do julgamento deverá ser comunicado pela Câmara Municipal à Justiça Eleitoral.





Anteriormente, no último dia 16, a defesa de Baiano do Salão tentou barrar o procedimento na Câmara solicitando um mandado de segurança que correu em sigilo na 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho. O pedido, que alegava cerceamento de defesa e esvaziamento probatório da instrução, foi negado.