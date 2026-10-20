Do direito de se manifestar às regras do prédio: o que pode ficar nas fachadas

Na chamada "guerra de bandeiras", muitos moradores acreditam ter o direito de colocar o que quiserem na própria sacada, amparados pela liberdade de expressão (art. 5º, incisos IV e IX, da Constituição). Esse direito, porém, tem limites.





Segundo o advogado Fábio Luis Amoedo Afonso, especialista em Direito Civil, a regra do condomínio não pode ter como alvo uma opinião política específica: deve proteger a estética e a convivência, sem ser desproporcional a ponto de esvaziar o direito fundamental.





Dentro do apartamento, o cenário muda. Se o cartaz está dentro da unidade, voltado para a janela, sem alterar a estrutura da janela ou da varanda, a intervenção do condomínio “deve ser bem mais cautelosa”, diz ele.





Ao contrário do que muitos pensam, o fato de a janela ou a varanda pertencerem ao apartamento não torna a fachada propriedade exclusiva do morador. Segundo o advogado imobiliarista Diovano Rosetti, o Código Civil e a convenção condominial proíbem a alteração da fachada do prédio.





A proibição, explica, vale desde pendurar uma simples toalha até uma bandeira partidária, porque qualquer item desvirtua o conjunto arquitetônico. O Código Civil (art. 1.336, III) determina que é dever do condômino “não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas”.





Diovano lembra que a unidade é do morador, mas está inserida em um conjunto, e que a própria Constituição prevê a função social da propriedade: ter o imóvel não dá o direito de fazer o que bem entender. Ele ressalta ainda que a regra vale para todos, seja qual for o partido ou o candidato.