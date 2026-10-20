'Praia' privativa e quase 1.000 m²: apartamentos de luxo valem até R$ 35 milhões no ES

Para o diretor da obra, Renato Aboudib Sandri, da RS Construtora, fatores como localização e até os itens de acabamento explicam o valor.





"Uma cobertura como essa reúne atributos raros em um mesmo endereço: localização, amplitude, exclusividade e um projeto pensado para atravessar o tempo. Pesa muito na avaliação a qualidade da construção, os acabamentos, o cuidado com o projeto e a confiança em quem vai entregá-lo", afirma.