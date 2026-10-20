'Praia' privativa e quase 1.000 m²: apartamentos de luxo valem até R$ 35 milhões no ES

Praias, montanhas e qualidade de vida no Espírito Santo ajudam a valorizar diferentes regiões, e também os imóveis. Localização privilegiada, luxo, grandes metragens, vista para o mar e até praia privativa estão entre os fatores que explicam os valores milionários de apartamentos que estão à venda na Grande Vitória, com preços que chegam aos R$ 35 milhões.
Esses empreendimentos corroboram com os dados que colocaram Vitória, pela primeira vez, no topo do ranking das capitais com o metro quadrado residencial mais caro do país, em 2026. Segundo o Índice FipeZap de setembro, o preço médio do metro quadrado na capital capixaba chegou a R$ 15.650, com valorização de 10,16% nos últimos 12 meses.
Se esses valores já estão altos, no mercado de imóveis de alto padrão, os preços impressionam ainda mais. De acordo com a apuração do G1, o apartamento mais caro à venda na Grande Vitória é uma cobertura no bairro Praia do Canto, avaliada em R$ 35 milhões.
Para o diretor da obra, Renato Aboudib Sandri, da RS Construtora, fatores como localização e até os itens de acabamento explicam o valor.
"Uma cobertura como essa reúne atributos raros em um mesmo endereço: localização, amplitude, exclusividade e um projeto pensado para atravessar o tempo. Pesa muito na avaliação a qualidade da construção, os acabamentos, o cuidado com o projeto e a confiança em quem vai entregá-lo", afirma.
Entre os imóveis mais caros, há luxos exclusivos, como o tamanho. Um deles tem quase mil metros quadrados. Outro possui dez vagas na garagem e até uma praia privativa em um dos andares do prédio.
Já o corretor Kleverson Passos criou o termo "quadrilátero dos 15 minutos". Segundo ele, clientes que buscam imóveis nessa faixa de preço também consideram a proximidade com escolas, shoppings, bancos, farmácias e outros serviços do dia a dia.
"Esse cliente quer manter a qualidade de moradia e de vida, mas em um lugar onde possa se deslocar menos de carro e ter mais acesso aos serviços", reitera. "Qualidade de vida não é apenas morar em uma casa grande. Não adianta morar em uma casa grande se, para chegar a uma consulta médica, por exemplo, a pessoa precisar passar uma hora no trânsito", completa.
Para Juarez Gustavo Soares, membro do Conselho Superior da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Espírito Santo (Ademi-ES), além da localização, existe a questão da escassez de novos espaços para construção, o que torna os empreendimentos que surgem ainda mais exclusivos.
"Se você tem uma região e uma vista-mar, que você pode contar nos dedos quais são, você gera um produto específico, com potencial de alto luxo. E em Vitória e Vila Velha, é cada vez mais raro ter espaços assim para construir", diz.
O especialista também destaca que a oferta de imóveis de luxo é pequena. Em geral, os empreendimentos possuem muitas unidades convencionais e apenas uma ou duas coberturas com características diferenciadas. Por isso, há também poucos compradores para poucos produtos.
De acordo com Juarez Soares, o público desse segmento inclui empresários e diretores de empresas, além de pessoas que chegam de outras regiões atraídas pelo momento econômico e pela qualidade de vida oferecida por Vitória e Vila Velha.
Além disso, parte da riqueza gerada no interior do Espírito Santo também é direcionada ao mercado imobiliário da Região Metropolitana, segundo o representante da Ademi-ES. Entre os compradores estão pessoas ligadas ao agronegócio, à indústria, aos serviços e à logística.
Já o corretor Kleverson Passos destaca que o perfil dos compradores tem mudado, com aumento de participação de clientes de fora do Espírito Santo.
"Antes, tínhamos um mercado formado por aproximadamente 90% de compradores internos e 10% externos. Hoje, acredito que esteja em torno de 78% internos e 22% externos. Temos procura maior de pessoas de fora, geralmente quem se casa ou se relaciona com alguém do Espírito Santo e começa a criar uma conexão com o estado, principalmente com Vitória e Vila Velha", afirma.
Para Juarez, imóveis na faixa de R$ 10 milhões, R$ 20 milhões ou R$ 30 milhões podem ser compreendidos como um nicho dentro do próprio mercado de luxo. A característica está justamente na baixa oferta: em um empreendimento com dezenas de apartamentos, pode existir apenas uma cobertura com metragem muito superior às demais.
"Talvez seja um nicho dentro do luxo, porque deixa muito claro que são poucas unidades ou uma única unidade dentro de um empreendimento", afirma.
No mercado de alto padrão, localização, metragem e exclusividade ajudam a explicar os valores milionários. Com poucas unidades disponíveis e características que não se repetem em outros imóveis, essas coberturas ocupam um nicho ainda mais restrito dentro do mercado de luxo no Espírito Santo.
A corretora Miguiane Pivetta ressalta a escolha de clientes por condomínios de casas, que está relacionada à busca das famílias por mais segurança, espaço e opções de lazer para os filhos.
"O meu público busca principalmente segurança. Os condomínios de casas proporcionam isso e oferecem essa possibilidade de convivência", diz, citando casas de até R$ 10 milhões em condomínio fechado.
Apesar dos apartamentos milionários, um movimento que tem aumentado é o de famílias que deixam prédios para morar em casas. Miguiane destaca que os próprios empreendimentos contribuem para uma rotina das famílias.
Abaixo, listamos quais são os cinco apartamentos mais caros no estado, onde ficam e quais são as características de cada um deles:
- Quanto custa: R$ 35 milhões
- Qual é o tamanho: 862,75 m²
- Onde fica: Praia do Canto, Vitória
- Descrição: é uma cobertura duplex com quatro suítes e nove vagas na garagem. Entre os diferenciais, estão piscina privativa com raia de quase 14 metros, dois lounges, academia privativa e elevador privativos, automação. Tem vista panorâmica para a Praia do Canto e Camburi.
- Quanto custa: pode chegar a R$ 25 milhões
- Qual é o tamanho: até 536 m²
- Onde fica: Enseada do Suá, Vitória
- Descrição: cobertura de quatro suítes e dez vagas de garagem. Entre os diferenciais, estão hall privativo, automação, instalação de spa ou ofurô nas varandas. No lazer, há piscinas, fitness, pilates e yoga, saunas, spa, salas de massagem e gourmet/wine bar.
- Quanto custa: R$ 21,6 milhões
- Qual é o tamanho: 498 m²
- Onde fica: Praia da Sereia, Vila Velha
- Descrição: cobertura com quatro suítes e cinco vagas de garagem. Entre os diferenciais, estão piscina privativa, vista permanente para o mar e até uma praia privativa no oitavo pavimento, exclusiva para os moradores. Revestimento com pedras naturais e automação.
- Quanto custa: R$ 11,6 milhões
- Qual é o tamanho: 501,22 m²
- Onde fica: Praia do Canto, Vitória
- Descrição: cobertura duplex com quatro suítes, sendo uma unidade por andar. Há unidades com gardens. No prédio tem piscina, wine lounge, spa, sauna, academia, jardins elevados e espaços de convivência. Com infraestrutura para automação.
- Quanto custa: R$ 9,4 milhões
- Qual é o tamanho: aproximadamente 600 m²
- Onde fica: Praia da Costa, Vila Velha
- Descrição: em construção, tem unidades com até quatro vagas de garagem, podendo ter um ou dois apartamentos por andar.
*Texto produzido por Robertha Araújo, aluna do 29º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição de Vitor Ferri.