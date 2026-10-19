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Flávio Bolsonaro critica restrições ambientais e diz que produtor 'vai fazer o que quiser na sua terra'

Declaração do presidenciável foi dada em Marabá (PA), região marcada por conflitos fundiários

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 19:47

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 out 2026 às 19:47

MARABÁ - O senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira (19) em agenda na Amazônia que pretende, caso seja eleito, promover um programa de regularização fundiária e rever as restrições ambientais que, segundo ele, são motivadas por razões ideológicas.


Em um rápido discurso na cidade de Marabá, sudeste do Pará, Flávio prometeu ampliar a titulação de terras e defendeu que os proprietários tenham liberdade para decidir como explorar suas áreas, afirmando que eles vão poder "fazer o que quiser" com as terras.


"Vamos respeitar a propriedade privada. Você vai poder plantar, criar gado, vai fazer o que quiser na sua terra e o que você explorar da terra é seu. Esses entraves que existem ambientais por causa de razões ideológicas a gente vai acabar", afirmou.

Flávio Bolsonaro durante ato de campanha em Marabá, no Pará
Flávio Bolsonaro durante ato de campanha em Marabá, no Pará Campanha de Flávio Bolsonaro

A proposta do presidenciável foi anunciada no Pará, estado que concentra terras indígenas, unidades de conservação e áreas sob domínio federal, além de registrar conflitos fundiários.


No discurso, Flávio fez uma crítica ao presidente Lula (PT), afirmando que o adversário vai governar movido por vingança caso seja reeleito no próximo domingo (25).

"O atual presidente da República tem uma coisa no DNA dele: além da mentira e da corrupção, tem a vingança", destacou o senador.


Flávio Bolsonaro chegou a Marabá por volta das 10h30 desta segunda. Desembarcou no aeroporto João Corrêa da Rocha, onde centenas de apoiadores aguardavam sua chegada.


Em seguida, embarcou em um veículo acompanhado do prefeito de Marabá e do governador eleito do estado, Dr. Daniel (Podemos). O candidato seguiu para um trio elétrico estacionado em frente a uma loja Havan e participou de carreata pelas ruas de Marabá.

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