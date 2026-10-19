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Eleições 2026

'Vou defender a minha honra', diz prefeito do ES afastado por coação eleitoral

Lastênio Cardoso, de Baixo Guandu, divulgou vídeo falando em risco de demissão de servidores ao pedir votos para candidato ao governo

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 20:16

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

19 out 2026 às 20:16
Lastênio Cardoso, prefeito de Baixo Guandu
Lastênio Cardoso foi afastado do cargo de prefeito nesta segunda-feira (19) TV Gazeta/Reprodução

Afastado do cargo por decisão da Justiça Eleitoral, no âmbito de uma investigação da Polícia Federal sobre suspeita de coação eleitoral, o prefeito de Baixo Guandu, Lastênio Cardoso (MDB), usou suas redes sociais para se pronunciar sobre o caso na tarde desta segunda-feira (19). O mandatário é investigado por divulgar um vídeo em que relaciona a derrota de Ricardo Ferraço (MDB) na disputa pelo governo do Espírito Santo à possível demissão de cerca de 700 pessoas no Executivo municipal.


No comunicado, Lastênio afirma respeitar a decisão judicial e diz que apresentará sua defesa "com firmeza e responsabilidade".


"Em razão do sigilo do processo, os esclarecimentos sobre a investigação serão prestados nos meios legais. Não abrirei mão de defender minha honra e de esclarecer os fatos, mas farei isso com respeito à Justiça, sem alimentar confrontos ou julgamentos precipitados nas redes sociais", afirma Lastênio no texto do comunicado.


Em outro trecho, o prefeito afastado pede para que a população mantenha a serenidade. "Baixo Guandu está acima de qualquer disputa política, e a prioridade deve ser preservar os serviços públicos e o atendimento às pessoas."


Segundo a PF, a investigação que culminou no afastamento de Lastênio nesta segunda-feira (19) começou após a divulgação de um vídeo nas redes sociais, em 10 de outubro, no qual o investigado teria condicionado manter os postos de trabalho, além de continuar com obras e serviços municipais, caso o resultado da eleição estadual fosse favorável ao candidato que apoia.


O conteúdo foi apagado do perfil do prefeito após a publicação de reportagem de A Gazeta sobre o fato. No vídeo, que tem pouco mais de dois minutos, Lastênio pede votos para Ricardo Ferraço e diz que uma eventual derrota também poderá afetar as obras em Baixo Guandu, além do transporte escolar.

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