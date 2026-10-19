Prefeito do ES é afastado do cargo em investigação por suspeita de coação eleitoral

Segundo a PF, a investigação começou após a divulgação de um vídeo, nas redes sociais, em 10 de outubro, no qual o investigado teria condicionado manter 700 postos de trabalho, além de continuar com obras e serviços municipais, caso o resultado da eleição estadual fosse favorável ao candidato que ele apoia.





O vídeo foi postado por Lastênio Cardoso (MDB), no dia 10 de outubro, mas apagado do perfil do prefeito após publicação de reportagem de A Gazeta sobre o conteúdo. Na gravação, Lastênio afirma que a prefeitura poderá demitir cerca de 700 pessoas caso Ricardo Ferraço (MDB) não vença a eleição para o governo do Espírito Santo.





Na gravação, que tem pouco mais de dois minutos, Lastênio pede votos para o candidato e diz que uma eventual derrota também poderá afetar as obras em Baixo Guandu, além do transporte escolar.