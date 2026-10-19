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Eleições 2026

Prefeito do ES é afastado do cargo em investigação por suspeita de coação eleitoral

Operação da Polícia Federal apura suspeitas de utilização de cargo público para influenciar o voto de servidores municipais, após o prefeito considerar, em vídeo, demissão de 700 servidores

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 09:44

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

19 out 2026 às 09:44

A Justiça Eleitoral determinou o afastamento do prefeito de Baixo Guandu, Lastênio Cardoso (MDB), e o proibiu de acessar as dependências do órgão público. A medida foi autorizada no âmbito de uma investigação da Polícia Federal sobre suspeita de coação eleitoral, após a divulgação de um vídeo em que o prefeito relaciona a derrota de Ricardo Ferraço (MDB) na disputa pelo governo do Espírito Santo à possível demissão de cerca de 700 pessoas, além de impactos em obras e serviços municipais. 


Nesta segunda-feira (19), a PF deflagrou a Operação 1932 e cumpriu dois mandados de busca e apreensão, além de busca pessoal.

Operação 1932, da Polícia Federal, apura suspeitas de uso do cargo público para influenciar votos de servidores de Baixo Guandu, durante segundo turno das eleições 2026
Operação 1932, da Polícia Federal, apura suspeitas de uso do cargo público para influenciar votos de servidores de Baixo Guandu, durante segundo turno das eleições 2026 Leitor AG

Segundo a PF, a investigação começou após a divulgação de um vídeo, nas redes sociais, em 10 de outubro, no qual o investigado teria condicionado manter 700 postos de trabalho, além de continuar com obras e serviços municipais, caso o resultado da eleição estadual fosse favorável ao candidato que ele apoia.


O vídeo foi postado por Lastênio Cardoso (MDB), no dia 10 de outubro, mas apagado do perfil do prefeito após publicação de reportagem de A Gazeta sobre o conteúdo. Na gravação, Lastênio afirma que a prefeitura poderá demitir cerca de 700 pessoas caso Ricardo Ferraço (MDB) não vença a eleição para o governo do Espírito Santo.


Na gravação, que tem pouco mais de dois minutos, Lastênio pede votos para o candidato e diz que uma eventual derrota também poderá afetar as obras em Baixo Guandu, além do transporte escolar.

Veja Também 

Lastênio Cardoso relacionou possíveis demissões na prefeitura à derrota de Ricardo Ferraço

Prefeito de Baixo Guandu diz que vai ter que demitir 700 comissionados se Ricardo perder

A investigação da PF também apura possível utilização de evento público para divulgação de propaganda eleitoral.


Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de busca pessoal. Também foram apreendidos materiais de campanha eleitoral, que serão submetidos à análise e a exames periciais.

A Gazeta apura mais detalhes da operação e tenta contato com o prefeito. Este texto poderá ser atualizado.


As medidas foram autorizadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), após manifestação favorável da Procuradoria Regional Eleitoral. Os fatos são investigados, em tese, como crimes de coação eleitoral praticada por servidor público e utilização de serviços públicos em benefício de organização política, previstos no Código Eleitoral.


Com informações da Polícia Federal do Espírito Santo.

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