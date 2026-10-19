Chuva e ventania derrubam árvores e interditam estradas em Venda Nova

Um homem de 45 anos foi morto nesta noite de sábado, 17, no bairro São José, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar (PM), os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram ao local e encontraram a vítima no chão.





Mesmo com a presença dos profissionais , o suspeito, de 35 anos, desferiu mais um golpe de facão e fugiu em seguida. Posteriormente, ele se entregou à polícia, na sede da 1ª companhia do 14º Batalhão da Polícia Militar .





Câmeras de videmonitoramento registram os movimentos do suspeito. De acordo com a PM, ele relatou que o desentendimento com a vítima era relacionado ao conserto de uma motocicleta e que a vítima havia feito ameaças e tentado agredi-lo com um pedaço de madeira.





O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).