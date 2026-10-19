Chuva e ventania derrubam árvores e interditam estradas em Venda Nova

A chuva intensa e as rajadas de vento registradas durante a madrugada desta segunda-feira (19) derrubaram árvores e galhos e interditaram trechos de rodovias em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo. As vias foram liberadas por volta das 8h, segundo a prefeitura.
Os bloqueios ocorreram na Rodovia Pedro Cola (ES 166), nos quilômetros 2 e 7, e na Estrada da Saúde. Equipes da Defesa Civil municipal e do Corpo de Bombeiros atuaram na remoção das árvores e na liberação do tráfego.
De acordo com a prefeitura, a madrugada foi marcada por uma tempestade, com chuva intensa e rajadas de vento. Não chovia no município na manhã desta segunda-feira.