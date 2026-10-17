Chuva e granizo causam transtornos em cidade do Sul do ES; vídeo

A chuva forte deste sábado (17) provocou alagamentos pontuais Cachoeiro de Itapemirim e Muqui, no Sul do Espírito Santo. Em Castelo, também na região, uma moradora registrou chuva de granizo em Patrimônio do Ouro, na zona rural do município.





O temporal começou por volta das 17h20 em Patrimônio do Ouro. Em entrevista ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, a moradora Karolayne Piassi contou que a chuva de granizo começou logo depois e durou cerca de oito minutos. Segundo ela, não houve registro de danos na região.





Em Cachoeiro de Itapemirim, foram registrados pontos de alagamento na Avenida Jones dos Santos Neves e nos bairros Gilberto Machado e Aeroporto. Já em Muqui, apesar da chuva forte, não houve registro de ocorrências. O nível do Rio Muqui do Norte permanecia normal, conforme as informações divulgadas.