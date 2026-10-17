ES recebe mais um alerta de tempestade para este sábado (17)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) incluiu mais um alerta de tempestade para todo o Espírito Santo para este sábado (17). A empresa de meteorologia acrescentou o aviso de perigo – alerta laranja – de tempestade, um grau acima do alerta amarelo de temporal que já tinha sido anunciado na sexta-feira (16).
Conforme o Inmet, as chuvas devem ficar entre 30 e 60 milímetros (mm) por hora ou 50 e 100 mm/dia. Há possibilidade de ventos intensos que podem atingir de 60 a 100 km/h e ter queda de granizo. Existe o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. Caso a população precise de ajuda, pode ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).