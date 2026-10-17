Temporal com granizo provoca alagamentos e derruba portal de praia em Linhares

Um temporal com granizo provocou alagamentos em ruas de Linhares, no Norte do Espírito Santo, e derrubou o portal de entrada do balneário de Pontal do Ipiranga na tarde deste sábado (17). Moradores do bairro Aviso registraram a queda de pedras de gelo durante a chuva.





No Residencial Mata do Cacau, uma moradora contou ao repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, que ouviu um barulho diferente no telhado durante a precipitação. Ao verificar o que havia acontecido, encontrou pedras de granizo, mas o gelo já estava derretendo quando pegou uma delas. Apesar do fenômeno, não houve registro de prejuízos aos moradores do residencial.





Segundo boletim da Defesa Civil de Linhares, a ventania derrubou o portal localizado na entrada principal de Pontal do Ipiranga, na Primeira Avenida. Equipes da Secretaria Municipal de Obras removeram a estrutura. Durante o trabalho, o trânsito ficou parcialmente interditado, mas foi liberado poucos minutos depois.





Também foram registrados pontos de alagamento em algumas localidades do município, sem maiores transtornos. Equipes municipais atuaram na limpeza de galerias pluviais. A Defesa Civil informou que emitiu dois alertas neste sábado para o risco de chuva intensa, raios e granizo e que continua monitorando as condições climáticas e possíveis ocorrências.