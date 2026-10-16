Ameaçados de extinção, cavalos-marinhos são monitorados no litoral do ES

Ameaçados de extinção no Brasil, os cavalos-marinhos são alvo de pesquisas no litoral capixaba. Há quase um ano, o Projeto Cavalos-Marinhos, do Rio de Janeiro, monitora a população desses animais no Espírito Santo, com trabalhos em Vitória, Guarapari e Aracruz.





O foco é registrar a presença do Hippocampus reidi, nome científico do cavalo-marinho-do-focinho-longo, que é mais abundante na região.





"A gente entendeu que era importante não só conservar a população do Rio de Janeiro, que já estava bem ameaçada, mas também estender o projeto para São Paulo e ao Espírito Santo para começar a proteger as populações do entorno e ver como elas estão, se estão diminuindo, aumentando…", explicou a coordenadora do Projeto Cavalos-Marinhos, Natalie Feret.





Durante o monitoramento, os pesquisadores medem a temperatura e a concentração de oxigênio na água, além de coletar amostras para avaliar sua qualidade.