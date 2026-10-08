Operação apreende materiais de caça e resgata aves silvestres em Viana

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Os motoristas que passarem pela Terceira Ponte neste domingo (11) devem ficar atentos às interdições parciais previstas para a realização de uma corrida e para a manutenção do radar. Segundo a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES), os locais serão devidamente sinalizados. A orientação é que os condutores redobrem a atenção no trânsito.
Pela manhã, entre 5h e 8h, a Corrida Unimed vai ocupar parte da pista no sentido Vitória-Vila Velha. Durante o período, veículos e corredores vão compartilhar a via. O percurso começa na sede da Unimed, em Bento Ferreira, Vitória, e termina no Parque da Prainha, Vila Velha.
Logo após, das 8h às 14h, uma faixa na descida para Vila Velha será interditada para a manutenção do radar do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES).
Um teclado, um violão e microfones foram furtados no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Câmeras de segurança registraram a ação na madrugada de quarta-feira (7). Os instrumentos são utilizados em aulas oferecidas a crianças e adolescentes atendidos pela unidade.
As imagens mostram um suspeito deixando o local de bicicleta com os objetos (veja acima). Segundo a coordenadora do Cras de Interlagos, Alessandra do Nascimento Oliveira Silva, o prejuízo é estimado em cerca de R$ 1.500.
Alessandra informou ainda que este foi o segundo furto registrado na unidade em menos de três meses. Na ocorrência anterior, a condensadora de um aparelho de ar-condicionado foi levada.
Em nota, a Secretaria Municipal de Assistência Social informou que o caso foi registrado na Delegacia Regional de Linhares e será apurado pela Guarda Civil Municipal e pela Polícia Civil. De acordo com a pasta, os atendimentos do Cras seguem normalmente.
Uma aeronave que saiu do Rio de Janeiro com destino a Maceió precisou pousar no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (8), por causa de uma emergência médica a bordo. Segundo a Gol, a equipe do aeroporto prestou os primeiros socorros e, após o desembarque do passageiro, o voo G3 2076 seguiu para a capital de Alagoas.
“A companhia reforça que todas as ações referentes ao voo foram tomadas com foco na segurança, valor número 1 da Gol”, reforçou a companhia aérea.
Outros detalhes não foram divulgados.
Um homem suspeito de matar a facadas um morador da zona rural de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo, foi preso no início da noite de quarta-feira (7). Segundo a Polícia Civil, a vítima, Yago Carvalho Paiva, foi atingida por golpes no pescoço e nas pernas.
O crime aconteceu no dia 2 de setembro, por volta das 19h, na localidade de Alto Piracema. De acordo com a investigação, o homicídio estaria relacionado a uma discussão e a um possível envolvimento com tráfico de drogas.
A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, cumpriu o mandado de prisão preventiva na residência do suspeito, também localizada em Alto Piracema. O homem não ofereceu resistência e foi encaminhado à 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante.
Desde o início de setembro, ciclistas que cruzam a Ciclovia da Vida, indo para Vitória, podem notar interdições parciais feitas para a manutenção da estrutura de concreto na Terceira Ponte.
A interdição é parcial e não impede a passagem. A previsão atual é de que os trabalhos sejam concluídos até o fim de novembro.
Procurada pela TV Gazeta, a Ceturb, responsável pela obra, informou que os trabalhos até o momento se concentram no sentido Vila Velha-Vitória, com pontos em obras principalmente na chegada da Capital. A manutenção também deve ocorrer no sentido contrário, de Vitória para Vila Velha, mas não há informações de quando os serviços irão começar.
Ainda segundo a Ceturb, não é prevista nenhuma interdição total na Ciclovia da Vida durante as obras. O trecho continua funcionando normalmente dentro do horário de abertura e fechamento, permitindo a passagem de ciclistas nos dois sentidos.
*Este conteúdo foi produzido por Emanoele Gobbi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira
Teve início na manhã desta quinta-feira (8) o julgamento de Rogélio Ferreira, de 56 anos, acusado de assassinar a tiros a ex-cunhada, a diarista Sandra Helena Moreira, de 47 anos, no distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.. O crime aconteceu em 12 de maio de 2019.
O julgamento acontece no Fórum de Cachoeiro de Itapemirim, após ter sido adiado na última sessão, marcada para 28 de julho. Na ocasião, segundo o Ministério Público do Espírito Santo (MPES), antes do início da sessão, a defesa alegou que não havia tido acesso às mídias com os depoimentos das testemunhas.
Segundo a denúncia do MPES, Rogélio acreditava que Sandra influenciava a irmã, ex-companheira dele, a não reatar o relacionamento. Ele responde por feminicídio, com as qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.
Um homem de 40 anos foi preso em flagrante, no último sábado (3), na Rodoviária de Vitória, suspeito de envolvimento em uma ocorrência de tentativa de feminicídio, tentativa de estupro, importunação sexual, extorsão e furto contra uma mulher de 31 anos, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado quando se preparava para deixar o Estado com destino a Sergipe. A prisão contou com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Anchieta.
Mais detalhes sobre a investigação serão divulgados pela Polícia Civil em uma coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira (8), na Chefatura de Polícia.
Um pedaço da estrutura de uma sacada da Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi) se desprendeu e caiu sobre a calçada, no Centro de Vitória, nesta quarta-feira (7). Imagens mostram que, após a queda de parte do concreto, ferragens ficaram expostas. Ninguém ficou ferido.
O prédio onde funciona a Fafi é histórico e tombado, sendo um dos imóveis de referência cultural no Centro da Capital. A prefeitura informou que acionou a empresa responsável pela manutenção do imóvel para realizar os reparos necessários o mais breve possível.
Um motoboy ficou preso no porta-malas de um carro após uma colisão na Avenida Eldes Scherrer Souza, em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, o motociclista relatou que o acidente aconteceu depois que um veículo à frente mudou de faixa de forma repentina.
De acordo com o relato, o motoboy estava parado atrás de um carro, aguardando a abertura do semáforo. Quando o sinal ficou verde, os veículos começaram a seguir, mas o automóvel à frente teria mudado bruscamente de faixa.
Com a manobra, o motociclista não percebeu a tempo que havia outro carro parado na mesma faixa e bateu no vidro traseido do veículo. Com o impacto, ele acabou ficando preso no porta-malas.
Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, os militares constataram que o motoboy era a vítima do acidente. Ele recebeu atendimento médico no local e depois foi encaminhado ao Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, na Serra. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde.
A polícia informou ainda que não foram encontradas irregularidades na documentação dos condutores envolvidos.
*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta