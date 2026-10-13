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Resgate de animais

Duas jiboias são resgatadas em bairros de Vila Velha no mesmo dia

Publicado em

13 out 2026 às 17:54

Duas jiboias foram resgatadas em pontos diferentes de Vila Velha na manhã desta terça-feira (13). Segundo a equipe de Ronda Ambiental e Rural (ROAR), da Guarda Municipal, os animais foram encontrados em uma empresa do bairro Darly Santos e em uma residência em Ponta da Fruta.


Na residência, a proprietária avistou uma das jiboias em um tronco de árvore. A outra estava na carroceria de um caminhão, dentro do galpão da empresa. 


Após o resgate, as jiboias foram soltas em uma área de mata. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a Ronda Ambiental e Rural pode ser acionada no número 153, da Guarda Municipal.

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Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Região Serrana

Temporal com granizo surpreende moradores de Castelo; veja vídeo

Publicado em 13/10/2026 às 18:24

Uma forte chuva acompanhada de ventos e queda de granizo atingiu o município de Castelo, na Região Serrana do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (13). De acordo com moradores e apuração da TV Gazeta, o temporal começou por volta das 16h30 e durou cerca de 20 minutos.


Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram o momento em que o tempo se fecha rapidamente antes da tempestade e a intensidade das pedras de gelo caindo na cidade (veja acima).


A reportagem busca mais informações com a Defesa Civil Municipal.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Anabolizantes

PF apreende anabolizantes em operação contra comércio ilegal em Marataízes

Publicado em 13/10/2026 às 16:13
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
PF apreende 19 frascos de anabolizantes e celular em Marataízes Crédito: Políca Federal

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (13), uma operação contra o comércio ilegal de anabolizantes, ocm dois mandados de busca e apreensão em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, e em Niterói, no Rio de Janeiro. Foram apreendidos 19 frascos das substâncias e o celular do investigado.


Segundo a PF, a ação é um desdobramento de uma operação deflagrada em janeiro deste ano, após investigações identificarem o envio de anabolizantes de Niterói para o município capixaba.


Os materiais apreendidos serão encaminhados à perícia técnica federal. A análise também deverá ajudar a identificar possíveis outros envolvidos no crime.


De acordo com a corporação, o investigado poderá responder pelo crime de falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, além de outros delitos que possam ser identificados durante a investigação.

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Investigação

Dois homens que estavam desaparecidos são encontrados mortos em Colatina

Publicado em 13/10/2026 às 13:48

Dois homens que estavam desaparecidos foram encontrados mortos em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (12). Um deles era um idoso de 69 anos; a idade do outro não foi informada.


De acordo com a Polícia Militar, o corpo do idoso foi encontrado por testemunhas no bairro São Pedro, em avançado estado de decomposição. O segundo corpo foi localizado na zona rural do município, segundo a Polícia Civil. Não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias em que ele foi encontrado.


Polícia Científica recolheu e encaminhou os dois corpos à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Colatina, onde passarão por exames necroscópicos.


Segundo a Polícia Civil, as duas ocorrências foram registradas como encontro de cadáver e encaminhadas à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, que aguarda os resultados dos exames.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Vídeo

Carro e moto se envolvem em acidente em avenida de Vitória

Publicado em 13/10/2026 às 13:06

Um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória, nesta terça-feira (13). A colisão aconteceu em frente ao Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), no sentido Praia do Suá.


A reportagem procurou a Guarda Civil Municipal de Vitória e Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência e os impactos no trânsito. 

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Violência

Bairro da Serra registra três tentativas de homicídio em menos de duas horas

Publicado em 13/10/2026 às 11:54

Três jovens, de 19, 23 e 24 anos, foram baleados em dois ataques registrados em um intervalo de menos de duas horas no bairro Praiamar, na região de Nova Almeira, na Serra, entre a noite de segunda-feira (12) e a madrugada desta terça-feira (13). Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil


O primeiro ataque aconteceu às 23h40. A vítima, de 24 anos, contou à Polícia Militar que estava na frente de casa quando suspeitos passaram de carro e dispararam em sua direção. Em seguida, eles fugiram. O jovem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Os atiradores não foram localizados. 


Já à 1h30, dois amigos, de 19 e 23 anos, foram baleados a cerca de três quarteirões do primeiro local. Eles relataram à PM que estavam de carro, a caminho da casa de uma conhecida no bairro, quando foram abordados por um homem armado. Com medo, o motorista acelerou e o suspeito atirou contra o veículo. O condutor e o passageiro foram atingidos nas costas e socorridos na UPA de Castelândia.


A reportagem de A Gazeta questionou às polícias se os dois ataques têm relação, mas não recebeu resposta. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Ninguém foi preso. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Em São Félx

Jovem morre afogado em cachoeira de Guarapari

Publicado em 13/10/2026 às 11:25
Jackson Levi Borges Dos Santos, de 20 anos, entrou em uma cachoeira e desapareceu
Jackson Levi Borges Dos Santos, de 20 anos, entrou em uma cachoeira e desapareceu Arquivo pessoal

Um jovem, de 20 anos, identificado como Jackson Levi Borges dos Santos, morreu após se afogar em uma cachoeira localizada em São Félix, zona rural do município de Guarapari, por volta das 15h de segunda-feira (12).


De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, a pessoa que solicitou o salvamento informou apenas que Jackson Levi entrou na cachoeira e desapareceu. A  equipe de mergulho foi ao local, realizou buscas e localizou a vítima, já em óbito.


A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo de Jackson Levi foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML), em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. 

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Fuga em Bebedouro

Detento foge de presídio e desaparece após entrar em mata em Linhares

Publicado em 13/10/2026 às 08:01
Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL)
Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL) Crédito: Divulgação

Um detento fugiu do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), em Bebedouro, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (12). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele trabalhava com serviços gerais na unidade e escapou em direção a uma área de mata.


Buscas são realizadas na região para tentar localizar o fugitivo. De acordo com a Sejus, o homem, identificado pelas iniciais M.S.Q., estava preso desde abril de 2016 por tráfico de drogas e homicídio.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
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Motoristas reclamam

1º dia útil com ciclovia provisória registra trânsito na Beira-Mar, em Vitória

Publicado em 13/10/2026 às 07:18
Motoristas encontram retenção na Beira-Mar após instalação de ciclovia provisória
Motoristas encontram retenção na Beira-Mar após instalação de ciclovia provisória Rodrigo Gomes

Motoristas enfrentam um congestionamento na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória, na manhã desta terça-feira (13). A retenção acontece no trecho entre a altura do Edifício AMES e a Rua Marcelino Duarte, próximo à Praça Pio XII, e vai até na altura do Ministério da Fazenda.


Parte da via está interditada por conta da instalação da ciclovia provisória na avenida e o trânsito no sentido Praia do Canto funciona com uma faixa a menos. A Guarda Municipal está na região para orientar os condutores.

Motoristas encontram retenção na Beira-Mar após instalação de ciclovia provisória
Aplicativo de trânsito Waze registra a retenção por conta do estreitamento de pista na Beira-Mar Waze

O início da instalação da ciclovia provisória aconteceu no último sábado (10). A estrutura tem dois metros de largura, de mão dupla, e ocupa parte de uma faixa atualmente destinada aos veículos durante as obras de reurbanização da Beira-Mar.


Segundo a Prefeitura de Vitória, a mudança foi definida após a identificação de ciclistas circulando em áreas de obras, inclusive próximo a máquinas e equipes de trabalho. 


Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, informou que a Guarda Municipal permanecerá nas interseções para orientar os motoristas e controlar o fluxo. Conforme o secretário, também houve aumento no tempo de sinal verde dos semáforos. Ele ressaltou que os condutores podem usar as avenidas Princesa Isabel e Governador Bley como alternativas.


"Estamos em constantes avaliações dos impactos e segurança. Aqui é um importante corredor, mas iremos sempre avaliar as melhores condições", disse Gustavo Perin.


O secretário ainda orientou os pedestres a atravessarem para a outra calçada, evitando conflitos com as bicicletas. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Noroeste do ES

Homem de 63 anos morre após ser atropelado por moto em Nova Venécia

Publicado em 12/10/2026 às 17:27
Rabecão da Polícia Científica de Colatina Heriklis Douglas

Um homem de 63 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na ES 342, na região do bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de domingo (11), no trecho em direção a Vila Pavão. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas morreu na madrugada desta segunda-feira (12).


O homem e o motociclista foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Militar, os dois estavam em estado crítico e não havia testemunhas no local, o que impediu a obtenção de mais informações sobre a dinâmica do acidente. 

Os policiais encontraram a motocicleta danificada às margens da rodovia. De acordo com a PM, o veículo foi guinchado porque estava com o licenciamento atrasado.

O homem de 63 anos estava internado em um hospital no bairro Beira Rio, em Nova Venécia. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para passar por necropsia e, posteriormente, ser liberado aos familiares.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Acidente

Colisão entre dois carros deixa quatro feridos na BR 101 em São Mateus

Publicado em 11/10/2026 às 19:45

Um acidente entre dois carrosdeixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (11), no km 59 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia no estado, o trânsito ficou interditado no local por cerca de 40 minutos.


Ainda de acordo com a concessionária, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e pelo Corpo de Bombeiros. Os quatro feridos foram encaminhados ao hospital.


Até a última atualização desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.


Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.

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Repórter / [email protected]
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