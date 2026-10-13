Duas jiboias são resgatadas em bairros de Vila Velha no mesmo dia

Duas jiboias foram resgatadas em pontos diferentes de Vila Velha na manhã desta terça-feira (13). Segundo a equipe de Ronda Ambiental e Rural (ROAR), da Guarda Municipal, os animais foram encontrados em uma empresa do bairro Darly Santos e em uma residência em Ponta da Fruta.





Na residência, a proprietária avistou uma das jiboias em um tronco de árvore. A outra estava na carroceria de um caminhão, dentro do galpão da empresa.





Após o resgate, as jiboias foram soltas em uma área de mata. Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a Ronda Ambiental e Rural pode ser acionada no número 153, da Guarda Municipal.