Helicóptero lança 4 toneladas de sementes para reflorestar Mata Atlântica no ES

A escolha por matrizes nativas aumenta as chances de adaptação e germinação das futuras mudas na floresta, um cuidado técnico que promete acelerar a regeneração natural nos próximos anos.





Um dos personagens dessa história é o produtor de mudas Natalino Marquezini, que enxerga na operação o reforço de um trabalho que já realizava de forma artesanal. Ele explicou que a espécie exige atenção constante no manejo.





"Ela é um pouco melindrosa e muito complicada. A juçara depende do tempo: se der muito sol, ela não germina; se tiver muita chuva ou muita água, ela vai apodrecer", comenta o produtor.



