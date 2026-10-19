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NarcoNet

Operação mira PCV após extorsões contra provedores de internet em Vila Velha

Ação cumpre 25 mandados de busca e apreensão e seis de prisão temporária em Vila Velha e Cariacica; grupo é investigado por exigir pagamentos de empresários

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 07:29

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

19 out 2026 às 07:29

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta segunda-feira (19), a Operação NarcoNet, contra uma facção criminosa investigada por extorquir empresários do setor de provedores de internet. A ação cumpre 25 mandados de busca e apreensão e seis mandados de prisão temporária em Vila Velha e Cariacica.


Até o momento, seis pessoas foram presas. Materiais também foram apreendidos. 


Segundo a Polícia Civil, a ação tem como objetivo combater a atuação da facção  Primeiro Comando de Vitória (PCV), investigada por práticas de domínio social estruturado, conduta prevista na nova legislação antifacção, além de dar uma resposta às extorsões praticadas contra empresários do setor de provedores de internet.


A maior parte dos mandados é cumprida em Vila Velha, especialmente no bairro Vila Garrido.


O delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), Jordano Bruno, afirmou que as investigações continuam e os suspeitos presos foram identificados durante as apurações e são apontados como responsáveis pela estrutura do esquema criminoso na região. Ele afirmou que há investigados foragidos em outros estados.


"O objetivo principal é tirar de circulação esses indivíduos e encerrar esse tipo de conduta, possibilitando que a população e os empresários possam agir livremente no fornecimento de internet”, declarou Jordano Bruno.


O nome NarcoNet faz referência à relação entre a atuação do narcotráfico e a tentativa de controle de serviços de conectividade por parte do grupo criminoso, evidenciando o enfrentamento às práticas de extorsão e à imposição de domínio territorial e econômico sobre atividades legais.

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A operação é coordenada pelo Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) e mobiliza aproximadamente 100 agentes das forças de segurança, incluindo policiais civis, militares e penais.


A ação conta com equipes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Força Tática da 17ª Companhia Independente da Polícia Militar e da Polícia Penal do Espírito Santo. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) também participa, com o emprego da aeronave Harpia.

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