Operação mira criminosos que tentam controlar serviços de internet em Vila Velha

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta sexta-feira (9), a operação Provedor.Net 2.0 para combater a atuação de grupos criminosos que tentam controlar a distribuição de serviços de internet em comunidades de Vila Velha.





Até o momento, um homem foi preso. Ele é apontado pela polícia como gerente responsável pela estrutura de monitoramento clandestino via câmeras na região.





As diligências são realizadas nos bairros Vasco da Gama, Cobi de Cima, Cobi de Baixo, Boa Vista, na região conhecida como Morro da Bomba, e São Torquato. A ação é coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).





Segundo a Polícia Civil, a operação dá continuidade a investigações sobre a atuação de grupos criminosos que estariam interferindo no funcionamento de empresas e na prestação de serviços à população.





As diligências desta sexta-feira seguem em andamento.





Durante a operação, a polícia identificou uma rede de câmeras utilizada por grupos criminosos para monitorar a movimentação de moradores, veículos e viaturas em bairros de Vila Velha.





Segundo o delegado-geral da corporação, Jordano Bruno, o sistema permitia acompanhar as imagens em tempo real e transmiti-las pela internet para um tablet, usado para controlar a movimentação na região.





"Estamos retirando os equipamentos em diversos pontos. Também restabelecer o sistema de internet dentro da legalidade para que os provedores possam atuar tranquilamente", disse Jordano Bruno.





De acordo com o delegado-geral adjunto, Fabrício Dutra, os equipamentos eram utilizados pelo tráfico de drogas para monitorar tanto a parte alta quanto a parte baixa de Cobi, além da atividade policial. Até o momento, 15 câmeras foram retiradas durante a operação, e os equipamentos eram conectados a uma mesma central de monitoramento.