Polícia faz operação contra tráfico após denúncia de “pedágio” em bairro de Vila Velha

Conforme publicou a colunista de A Gazeta, Vilmara Fernandes, empresários relatam que traficantes da parte alta do bairro Vila Garrido estão cobrando até R$ 3 mil por semana para permitirem a prestação do serviço de internet na região.





Diante da recusa em pagar, cabos e caixas de distribuição vêm sendo cortados e quebrados, deixando moradores sem sinal. A tentativa de extorsão atinge pelo menos sete empresas.





Imagens registradas (veja acima) na madrugada do dia 5 de setembro, feitas em uma avenida que dá acesso à parte alta do bairro, mostram o momento em que duas pessoas usam uma foice para cortar os cabos e destruir o equipamento de um dos provedores. E filmam a ação.





Ainda conforme a colunista, moradores confirmaram o problema, mas se recusaram a dar detalhes por medo de represálias.





Por trás dos ataques estaria um grupo de traficantes vinculado à facção criminosa Terceiro Comando Puro (TCP). Alguns apontam que o homem que comanda as ações estaria escondido no Rio.





O grupo criminoso é liderado por três irmãos, dois deles detidos no sistema prisional: Luan Gomes Faria, o Kamu, e Gabriel Gomes Faria, o Buti. O terceiro é Bruno Gomes Faria, o Nono, foragido no Rio.





Bruno comandaria o grupo e a cobrança de pedágio com o apoio de Marcos Luiz Pereira Junior, o MK, que foi preso em janeiro deste ano em operação realizada pela Polícia Civil.