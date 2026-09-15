Produtos estocados entre fezes e rato morto são recolhidos na Serra

Aproximadamente nove toneladas de alimentos foram recolhidas durante uma fiscalização em um supermercado de Colina de Laranjeiras, na Serra, nesta terça-feira (15). Segundo a Polícia Civil, as equipes encontraram um rato morto próximo às gôndolas, fezes de animais e produtos com embalagens danificadas por roedores. O nome do supermercado não foi divulgado.
Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária foi acionada e determinou a interdição do setor onde os alimentos estavam armazenados e expostos para venda, além da higienização imediata do local.
As cerca de nove toneladas de alimentos recolhidas permanecerão fora de comercialização enquanto as condições sanitárias são verificadas. Somente após a análise será definido quais produtos poderão ou não retornar ao comércio.
Caso sejam constatados produtos impróprios para consumo, os responsáveis poderão responder criminalmente.
A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) após denúncias sobre as condições do estabelecimento.
A fiscalização na Serra ocorreu quatro dias após uma ação semelhante em um supermercado de Goiabeiras, em Vitória. Na sexta-feira (11), cerca de duas toneladas de alimentos foram apreendidas após a Polícia Civil e o Procon-ES encontrarem fezes de animais nas gôndolas, restos de alimentos espalhados pelo chão e produtos com embalagens rompidas, possivelmente pela ação de animais.