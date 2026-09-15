Produtos estocados entre fezes e rato morto são recolhidos na Serra

Aproximadamente nove toneladas de alimentos foram recolhidas durante uma fiscalização em um supermercado de Colina de Laranjeiras, na Serra, nesta terça-feira (15). Segundo a Polícia Civil, as equipes encontraram um rato morto próximo às gôndolas, fezes de animais e produtos com embalagens danificadas por roedores. O nome do supermercado não foi divulgado.





Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária foi acionada e determinou a interdição do setor onde os alimentos estavam armazenados e expostos para venda, além da higienização imediata do local.