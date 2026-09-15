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Fiscalização em supermercado

Produtos estocados entre fezes e rato morto são recolhidos na Serra

Cerca de nove toneladas de alimentos foram recolhidas, além de produtos com embalagens danificadas por roedores

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 17:12

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

15 set 2026 às 17:12

Aproximadamente nove toneladas de alimentos foram recolhidas durante uma fiscalização em um supermercado de Colina de Laranjeiras, na Serra, nesta terça-feira (15). Segundo a Polícia Civil, as equipes encontraram um rato morto próximo às gôndolas, fezes de animais e produtos com embalagens danificadas por roedores. O nome do supermercado não foi divulgado.


Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária foi acionada e determinou a interdição do setor onde os alimentos estavam armazenados e expostos para venda, além da higienização imediata do local.

As equipes encontraram um rato morto próximo às gôndolas, fezes de animais e alimentos com embalagens danificadas por roedores
Divulgação | Polícia Civil

As cerca de nove toneladas de alimentos recolhidas permanecerão fora de comercialização enquanto as condições sanitárias são verificadas. Somente após a análise será definido quais produtos poderão ou não retornar ao comércio.


Caso sejam constatados produtos impróprios para consumo, os responsáveis poderão responder criminalmente.


A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES) após denúncias sobre as condições do estabelecimento. 

Fiscalização semelhante em Vitória
Uma fiscalização encontrou fezes de animais nas gôndolas, restos de alimentos espalhados pelo chão e produtos com embalagens rompidas
Divulgação | Polícia Civil

A fiscalização na Serra ocorreu quatro dias após uma ação semelhante em um supermercado de Goiabeiras, em Vitória. Na sexta-feira (11), cerca de duas toneladas de alimentos foram apreendidas após a Polícia Civil e o Procon-ES encontrarem fezes de animais nas gôndolas, restos de alimentos espalhados pelo chão e produtos com embalagens rompidas, possivelmente pela ação de animais.

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