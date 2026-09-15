Prime Video terá inteligência artificial para ajustar bocas de atores em dublagens

A Amazon anunciou uma tecnologia que usa inteligência artificial para tornar mais natural a dublagem de produções estrangeiras no Prime Video. O recurso sincroniza os movimentos da boca dos atores com o áudio dublado, alterando a imagem para aproximá-la da fala em outro idioma.

A novidade estreia nesta quarta-feira (9) em "Maxton Hall", série alemã de romance que se tornou a produção original internacional mais assistida da plataforma. As duas primeiras temporadas passam a contar com dublagem em inglês com sincronização labial em todo o mundo. O recurso também estará disponível na terceira e última temporada, prevista para dezembro.

Para desenvolver a tecnologia, a Amazon combinou ferramentas de inteligência artificial e efeitos visuais, mas não revelou quais sistemas foram utilizados. O processo parte de dublagens feitas por humanos e adapta os movimentos labiais dos personagens ao novo áudio.