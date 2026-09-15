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Prime Video terá inteligência artificial para ajustar bocas de atores em dublagens

Recurso altera movimentos labiais para combinar com idioma. Série alemã 'Maxton Hall' abre a estreia global da ferramenta
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 15 de Setembro de 2026 às 16:24

Imagem da série 'Maxton Hall', do Prime Video
Imagem da série 'Maxton Hall', do Prime Video Reprodução/Prime Video
A Amazon anunciou uma tecnologia que usa inteligência artificial para tornar mais natural a dublagem de produções estrangeiras no Prime Video. O recurso sincroniza os movimentos da boca dos atores com o áudio dublado, alterando a imagem para aproximá-la da fala em outro idioma.
A novidade estreia nesta quarta-feira (9) em "Maxton Hall", série alemã de romance que se tornou a produção original internacional mais assistida da plataforma. As duas primeiras temporadas passam a contar com dublagem em inglês com sincronização labial em todo o mundo. O recurso também estará disponível na terceira e última temporada, prevista para dezembro.
Para desenvolver a tecnologia, a Amazon combinou ferramentas de inteligência artificial e efeitos visuais, mas não revelou quais sistemas foram utilizados. O processo parte de dublagens feitas por humanos e adapta os movimentos labiais dos personagens ao novo áudio.
Segundo a empresa, a ferramenta deverá ser levada a outros títulos no futuro. A Amazon afirma que a tecnologia é desenvolvida com supervisão criativa e pretende ampliar o alcance de produções de diferentes países sem alterar a visão artística de seus realizadores.

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