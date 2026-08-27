“Muito Prazer”: novo filme de Jorge Furtado une humor, conteúdo adulto e quebra de tabus

O que você faria se herdasse um motel? E, para piorar, descobrisse que ele estava falido? Em busca de uma forma de salvar o negócio, uma ideia no mínimo controversa surge: gravar os clientes sem consentimento, borrar seus rostos e vender os vídeos em sites adultos. Essa é a premissa da história.
Pode parecer loucura, mas esse é o enredo de “Muito Prazer”, novo filme de Jorge Furtado pela Globo Filmes, que estreia nesta quinta-feira (27). A história acompanha o protagonista Rubem (Daniel de Oliveira), o herdeiro do “Motel Peróla” que colocou a ideia em prática junto com a ex-funcionária do motel Grace (Luisa Arraes), e a jovem que entende de tecnologia Nalva (Samantha Jones). Além deles, Drica Moraes e Felipe Velozo também compõe o elenco do longa.
HZ já assistiu ao filme e bateu um papo com Jorge e os protagonistas Daniel e Luisa para entender como foi o processo de construção da história. Incusive, ficamos sabendo (alerta de spoiler!) que tem uma participação capixaba na trilha sonora.
Embora a premissa pareça apenas cômica, o diretor e roteirista Jorge Furtado contou que a ideia de criar “Muito Prazer” surgiu a partir da seguinte pergunta: “O quanto o algoritmo influência em nossas vidas?”.
Dai surgiu a ideia de debater sobre o acesso e consumo de pornografia de uma forma leve, tirando a culpa de quem consome e jogar luz sobre a relação de paixão e ridículo.
O filme tem a indicação para 14 anos. Ou seja, é para ver com a família, e poder falar desse assunto. É para aquele jovem que entra num site pornográfico e se sente um criminoso por pensar que só ele faz isso. E não, são cerca de 70% dos homens e 30% das mulheres no Brasil (que entram no sites).
Jorge Furtado Diretor e roterista
E tem um motivo especial para os capixabas prestigiarem “Muito Prazer”. O diretor confirmou que Sérgio Sampaio, capixaba ilustre da MPB, está na trilha sonora oficial do longa. “Essa já é a sexta vez que eu uso músicas do Sérgio Sampaio em filmes. Acho um gênio da música popular brasileira que está no filme mais uma vez. Então, mais um motivo para o povo de Vitória, de Espírito Santo, assistir “Muito Prazer”.
Grace Kelly é a personagem de Luisa Arraes, e é disparado a que mais possui facetas dentro da história. Variando do humor, momentos sensíveis, e uma fixação poética pelas nuvens, a personagem é a ex-funciária do Motel Peróla antes dele falir.
Ela acaba se interressando em entrar no plano de Rubem por seu gosto peculiar de gravar pessoas fazendo sexo. A atriz comentou que é justamente a “curiosidade como ser um tipo de coragem” que possibilita a sua personagem explorar diferentes características.
Ela (Grace Kelly) é uma figura que o Jorge me presenteou. Eu pensei muito na 'Alice do País de Maravilhas' quando eu fui fazer a Gracie, porque ela entrou ali na toca do do “Motel Pérola”, e lá ela construiu o seu lar. Ela quer sempre fazer coisas novas, descobrir coisas novas, não tem medo do ridículo
Luisa Arraes Atriz
Já o protagonista Rubem é interpretado por Daniel de Oliveira. O mineiro não é estranho dentro do universo cinematográfico de Jorge Furtado, sendo “Muito Prazer” parte de uma sequência de colaborações entre os dois, incluindo “Decamerão: A Comédia do Sexo” e “Doce de Mãe”.
Sobre voltar a trabalhar com Jorge, Daniel ressaltou o quão prazeroso é ser guiado em cena por ele, e ainda deixou claro a facilidade que existe na relação entre ator e diretor entre os dois.
É muito gostoso trabalhar com o Jorge, e com toda essa equipe. O roteiro já vem 99,9% pronto. É só acertar as falas. Porque ele está garantido, entendeu? Pega o ritmo ali e vai, pois é sempre um prazer trabalhar com ele
Daniel de Oliveira Ator
Embora o gênero de comédia seja um dos mais populares e produzidos dentro do cinema brasileiro, a desvalorização desse continua sendo uma pauta recorrente entre os consumidores mais casuais do audiovisual nacional.
E sobre isso, Jorge Furtado aproveitou para ressaltar a importância da comédia não só como um meio de entretenimento, mas como uma forma de educação de diversos assuntos.
Existe um preconceito contra a comédia. Para mim, ela está no mesmo nível do drama, da tragédia e outros. Algumas pessoas pensam: 'eu vou rir e vão me esquecer'. Mas não, são filmes que as pessoas querem rever. Porque eles não são só para rir, eles entretém e ensinam um pouco sobre nós mesmos
Jorge Furtado Diretor e roterista