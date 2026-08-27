“Muito Prazer”: novo filme de Jorge Furtado une humor, conteúdo adulto e quebra de tabus

O que você faria se herdasse um motel? E, para piorar, descobrisse que ele estava falido? Em busca de uma forma de salvar o negócio, uma ideia no mínimo controversa surge: gravar os clientes sem consentimento, borrar seus rostos e vender os vídeos em sites adultos. Essa é a premissa da história.





Pode parecer loucura, mas esse é o enredo de “Muito Prazer”, novo filme de Jorge Furtado pela Globo Filmes, que estreia nesta quinta-feira (27). A história acompanha o protagonista Rubem (Daniel de Oliveira), o herdeiro do “Motel Peróla” que colocou a ideia em prática junto com a ex-funcionária do motel Grace (Luisa Arraes), e a jovem que entende de tecnologia Nalva (Samantha Jones). Além deles, Drica Moraes e Felipe Velozo também compõe o elenco do longa.





HZ já assistiu ao filme e bateu um papo com Jorge e os protagonistas Daniel e Luisa para entender como foi o processo de construção da história. Incusive, ficamos sabendo (alerta de spoiler!) que tem uma participação capixaba na trilha sonora.