Carolina Dieckmmann vive personagem alcoólatra e provoca debate em novo filme

Filme (Des)contole mergulha nos efeitos do alcoolismo e mostra como o problema afeta não só quem vive a dependência, mas toda a família

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 10:00

A partir do dia 5 de fevereiro, o público poderá conferir nos cinemas "(Des)controle", longa-metragem dirigido por Rosane Svartman e Carol Minêm. Estrelado por Carolina Dieckmmann, o filme mergulha em um tema sensível e atual: o alcoolismo, observado a partir do ponto de vista de uma mulher que tenta dar conta de todas as exigências da vida contemporânea.

Na trama, Carolina vive Kátia Klein, uma escritora de livros infantis reconhecida profissionalmente, mãe de dois filhos e filha presente, que vê sua rotina desmoronar quando enfrenta um bloqueio criativo em meio a uma avalanche de responsabilidades.

Após 15 anos longe da bebida, ela acaba cedendo a uma recaída que começa de forma aparentemente inofensiva, mas rapidamente ganha proporções devastadoras. O filme acompanha essa trajetória com franqueza, mostrando como o vício afeta não apenas quem bebe, mas também toda a rede ao redor.

Carolina Dieckmmann vive personagem alcoólatra e provoca debate em novo filme Crédito: Reprodução Globo Filmes

O elenco reúne nomes consagrados do audiovisual brasileiro. Irene Ravache e Daniel Filho interpretam os pais da protagonista, enquanto Caco Ciocler vive o ex-marido. Já Júlia Rabello dá vida à agente e melhor amiga de Kátia, personagem fundamental para os embates mais diretos com a realidade.

A proposta do longa é abordar o alcoolismo sem estigmas, apostando em uma narrativa que equilibra drama e momentos de humor, sempre ancorada na humanidade da personagem principal. Para Iafa Britz, o filme nasce de uma observação cotidiana, que se aflorou no período da pandemia:

“Todo mundo tem algum parente que sofre com algum vício, e isso impacta diretamente na família. Então pensei que precisamos ter um filme brasileiro que trás esse tema, um bom drama, de qualidade, com grande elenco. Assim surgiu a ideia do filme”.

Cena do filme (Des)controle Crédito: Reprodução Globo Filmes

Carolina Dieckmmann destaca que o projeto dialoga diretamente com experiências reais. “Quando o roteiro chegou pra mim eu fiquei empolgada e queria falar sobre esse assunto. Eu me identifico com minha personagem em muitos aspectos e tenho certeza que muitas mulheres irão se identificar”.

A atriz também reforça o recorte social da história:

É uma história muito profunda, um drama que faz parte da realidade de muitos brasileiros. A mulher moderna sempre está muito sobrecarregada e isso acaba nos adoecendo

Ao lançar luz sobre um tema delicado por meio de personagens complexos e situações reconhecíveis, o longa chega aos cinemas com a proposta de provocar identificação, empatia e reflexão. "Convido toda a galera do Espírito Santo assistir (Des)controle. É um filme emocionante e para toda a família", concluiu Carolina.

