Filme “Agentes Muito Especiais” mistura ação, risadas e homenagem a Paulo Gustavo

Com Marcus Majella, Pedroca Monteiro e Dira Paes, filme estreia nesta quinta (8) e aposta em aventura, comédia e emoção para toda a família

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 10:00

Se você acha que comédia brasileira combina só com piada rápida, prepare-se para correr, mergulhar, trocar tiros (cenográficos!) e rir ao mesmo tempo. “Agentes Muito Especiais”, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (8), chega misturando ação digna de filme policial, humor afiado e uma história carregada de afeto.

A comédia nasce de uma ideia original de Paulo Gustavo e Marcus Majella e promete conquistar o público com aventura, representatividade e aquele riso que vem acompanhado de emoção.

Personagens Jeff (Majella) e Johnny (Pedroca) Crédito: Camilla Maia

Para Marcus Majella, levar o projeto adiante foi mais do que fazer um filme: foi cumprir um desejo do amigo. Em entrevista exclusiva ao HZ, o ator contou que o processo ainda é carregado de sentimentos. “É muito emocionante. O Paulo estaria muito feliz de estar aqui, esse filme era um sonho pra ele”, diz.

A virada de chave veio de um pedido especial: “Foi a Dona Déia, mãe do Paulo, que me ligou e pediu que a gente realizasse o filme como uma homenagem”. Segundo Majella, várias ideias presentes na história, como o romance e as cenas de ação, eram sonhos antigos de Paulo Gustavo.

Marcus Majella no filme "Agentes Muito Especiais" Crédito: Camilla Maia

Ao lado está Pedroca Monteiro, que interpreta Johnny e garante muita ação. “A gente tem cenas de ação de verdade. Eu mergulhei no AquaRio com tubarões reais, peixes enormes”, conta. O desafio, segundo ele, foi controlar o medo e ainda fazer humor debaixo d’água. “Teve muita preparação, aprendemos a atirar, fazer rolamento, saltar… e fizemos várias cenas sem dublê”, revela.

Se os mocinhos passam por poucas e boas, a vilã não fica atrás. Dira Paes vive a temida Onça, sua primeira grande “bandidona” no cinema, e ela se jogou sem medo. “A Onça não perdoa nada, é sanguinária, implacável. Eu amei fazer”, conta. Conhecida por personagens mais afetuosos, Dira diz que adorou sair da zona de conforto.

É muito bom experimentar outros comportamentos, outro corpo, outra energia. É uma comédia ótima para a família inteira rir e se divertir

Dira Paes interpretou a personagem "Onça" Crédito: Camilla Maia

Dirigido por Pedro Antonio e com roteiro de Fil Braz, o filme acompanha Jeff (Majella) e Johnny (Pedroca), dois policiais do Rio de Janeiro que começam trocando farpas, mas acabam formando uma parceria improvável.

A dupla recebe a missão de se infiltrar em uma penitenciária para desmantelar o temido “Bando da Onça”, liderado pela personagem de Dira Paes. No meio do caminho, claro, nada sai como o planejado e a confusão está garantida.

O elenco ainda reúne nomes de peso como Chico Diaz, Malu Valle, Dudu Azevedo, Bárbara Reis e Demétrio Nascimento. As filmagens passaram por locações como o AquaRio, que é o maior aquário da América Latina, o porto da Ilha do Governador e o hangar do Musal, no Rio de Janeiro, reforçando o clima de aventura cinematográfica.

Filme “Agentes Muito Especiais” mistura ação, risadas e homenagem a Paulo Gustavo Crédito: Daniel Chiacos

Entre explosões de risadas e cenas cheias de adrenalina, “Agentes Muito Especiais” também traz uma mensagem clara sobre diversidade e representatividade. “É um filme para mostrar que gays podem estar em todo e qualquer lugar, inclusive sendo agentes especiais da polícia”, resume Majella.

Uma comédia brasileira com coração, coragem e muitas gargalhadas, do jeito que Paulo Gustavo sempre acreditou que o cinema precisava ser.

