'Pânico 7': O que esperar do novo filme da franquia de terror?

Sequência traz retorno de personagens clássicos e a saída de protagonistas mais recentes

Publicado em 17 de janeiro de 2026 às 17:00

Crédito: Reprodução "Pânico 7"

Em fevereiro de 2026, a saga Pânico ganha uma continuação. O sétimo filme da franquia teve seu trailer revelado, além de um novo pôster que apresenta os personagens principais do longa. A sequência chega aos cinemas após um hiato de apenas três anos, marcada por uma série de polêmicas e controvérsias.

Melissa Barrera, intérprete da personagem Sam Carpenter, foi demitida da franquia após declarações públicas contra Israel. Pouco tempo depois, Jenna Ortega, que viveu Tara Carpenter, também deixou o projeto. Além das artistas - que participaram de Pânico 5 e Pânico VI - o então diretor Christopher Landon também saiu da produção.

Apesar dos percalços pelo caminho, o filme segue firme e será o primeiro da franquia a ser lançado em IMAX. A nova trama traz personagens clássicos de volta, enquanto apresenta novas histórias ao público.

Confira a seguir o que esperar de Pânico 7:

Volta de Sidney Prescott

A protagonista dos primeiros filmes está de volta! Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, retorna no novo longa, ao lado de sua filha, vivida por Isabel May. A história é centrada nelas, que passavam por momentos tranquilos, até que um novo perigo surge em suas vidas.

Novo alvo principal

Durante boa parte da franquia, Prescott sempre era o alvo principal do Ghostface. As motivações, diversas, desde vingança até fama. A jovem sempre acabava com sua vida em risco. Agora, o clássico vilão volta para aterrorizá-la de uma maneira diferente: através de uma perseguição à sua filha. Cabe à mãe enfrentar todos os seus medos e traumas a fim de proteger a garota.

Crimes viram símbolo da cultura pop

Logo no início do trailer de Pânico 7, a clássica casa de Stu Macher (Matthew Lillard) é apresentada como uma espécie de AirBnb. Isso traz a ideia de que os crimes que aconteceram na cidade tornaram-se um símbolo da cultura pop, de forma que perderam parte de seu peso. É possível que essa banalização venha a impactar o restante da história e mostrar, por exemplo, o fascínio da sociedade contemporânea por true crime.

Qual será o verdadeiro papel de Stu Macher?

A dupla de Ghostfaces mais lembrada de todos os tempos é formada por Stu Macher e Billy Loomis (Skeet Ulrich). Durante anos, o público acreditou que Macher havia sido morto no final do primeiro filme, mas Matthew Lillard está confirmado no elenco de Pânico 7. Há algumas hipóteses de sua participação no novo filme, como ele ter, na verdade, sobrevivido e se tornado um mentor para o novo assassino.

Criador de 'Pânico' de volta

Kevin Williamson, criador de Pânico e escritor de diversos filmes da franquia, está de volta. O retorno do roteirista traz a possibilidade de que o novo longa tenha elementos clássicos e queridos pelos fãs. É esperado também que as cenas de Ghostface voltem às raízes tradicionais -- apesar de já serem tensas, não são tão aterrorizantes quanto as de produções mais recentes. Exemplo disso, é uma das cenas mais famosas de Pânico VI, em que as protagonistas Tara e Sam estão fugindo do vilão em um mercado. Ele não apenas se mostra impetuoso, como muito mais brutal e voraz.

Pânico 7 estreia nos cinemas em 26 de fevereiro.

