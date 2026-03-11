BBB 26

Web reage à entrevista de Babu Santana pós-eliminação

Na conversa, o carioca falou sobre rivalidade com Ana Paula e confessou interesse em Chaiany

Publicado em 11 de março de 2026 às 09:42

O ator Babu Santana foi eliminado do BBB 26 (Globo) na noite de terça-feira (10) e, momentos depois de sair da casa, foi entrevistado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro no Bate-Papo BBB. Nas redes, internautas criticaram a postura do brother na conversa.

Os espectadores apontaram que Babu ignorou Ceci e conversou apenas com Gil. Em dado momento da entrevista, o ator olhou apenas para o economista, proferiu o nome dele quatro vezes em menos de um minuto e cortou uma fala da apresentadora. Na internet, o ator foi acusado de machismo.

Houve também críticas às falas de Babu. No X (antigo Twitter), usuários comentaram que a conversa parecia "um gaslighting em forma de entrevista". O termo caracteriza uma forma de manipulação psicológica na qual informações são distorcidas para favorecer o locutor.

Durante o papo, os entrevistadores revisitaram a participação de Babu no programa e o ator comentou sobre sua trajetória. Ele passou a maior parte do tempo falando sobre Ana Paula Renault, ex-aliada com a qual ele teve um dos maiores embates da edição.

Gil questionou Babu se, durante a prova do anjo que culminou no fim do grupo, ele não reconheceu que, ao eliminar Ana da disputa, também estava eliminando Juliano Floss. O ator negou, mas afirmou que o seu "uni-duni-tê" havia caído no dançarino e ele não conseguiria eliminá-lo, pois sabia que o jovem tiraria Breno da prova.

O economista ainda abordou um momento do jogo em que Babu afirmou que Milena não tem consciência de classe e que Ana Paula jamais seria amiga dela fora do programa. Ele questionou se essas afirmações não diminuem a recreadora infantil.

"É sobre achar que ela estava sendo influenciada. Uma pessoa que tem um TOC de limpeza andando com uma pessoa que não lava colher em casa. De repente, a vida foi dura com todos os que viveram a mesma realidade que eu, e eu seja durão também, mas tô vivendo um momento de flexibilidade. Em momento nenhum quero diminuir a tia Milena", respondeu o eliminado.

Babu falou também sobre a estratégia de ignorar a dupla e se esconder debaixo do edredom. Ele explicou que não queria cavar a expulsão das sisters e estava apenas sugerindo um modo de evitar as duas.

"Eu falei: 'Ela começou a falar? Ignora! Não conseguiu? Saia fora. Ela veio atrás? Vem pra debaixo da coberta'. Se você vem pra debaixo da coberta, a única coisa que ela pode fazer é sair, e ela vai entender que não pode passar daquele limite. Se tentar meter a mão em você, é agressão. E já aconteceu isso", justificou.

Durante o bate-papo, o ator também falou sobre sua relação com Chaiany que, no princípio, era uma relação paternal, mas com o tempo isso se transformou. Ele comentou que, dentro do programa, as pessoas ficam carentes, mas que não se envolveria com a sister. Além disso, ele revelou que ficou encantado por Maxiane.

