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Mercado aquecido

Produção de veículos cresce 6,8% em agosto e alcança maior patamar desde 2019

Fabricação também teve alta de 8,5% no acumulado de janeiro a agosto, mas dois terços do crescimento no volume anual se devem a modelos em SKD e CKD; veja números de exportações, importações e emplacamentos

Publicado em 16 de Setembro de 2026 às 08:00

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

16 set 2026 às 08:00
No acumulado de 2026, foram cerca de 1,9 milhão de unidades produzidas, 8,5% a mais do que no mesmo período do ano passado.
No acumulado de 2026, foram cerca de 1,9 milhão de unidades produzidas, 8,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. Shutterstock

Em agosto de 2026, 271,2 mil automóveis foram produzidos no Brasil, maior marca desde agosto de 2019. O volume também representa um crescimento de 6,8% em relação a julho – que teve dois dias úteis a mais – e de 9,4% comparado a agosto de 2025. Os números são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).


No acumulado de 2026, foram cerca de 1,9 milhão de unidades produzidas, 8,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. Das quase 150 mil unidades que foram produzidas a mais este ano, comparado a 2025, dois terços são de modelos em SKD ou CKD, ou seja, que são produzidos em outros países e apenas montados em fábricas no Brasil.


As exportações, que já tiveram um recuo de 22,9% no acumulado do ano em relação a 2025, apresentaram uma recuperação pelo segundo mês consecutivo. Em agosto, foram 39,8 mil unidades embarcadas, 2,2% a mais do que em julho, mas ainda 31,7% a menos do que no mesmo mês de 2025.


Por outro lado, as importações seguem crescendo no comparativo com o ano passado, apesar da queda de 1,3% em agosto comparado a julho de 2026. No acumulado do ano, o aumento foi de 29,8%, com 406,7 mil unidades importadas de janeiro a agosto deste ano, enquanto o comparativo entre agosto de 2026 e de 2025 mostra uma alta de 58,2% – com 62,7 mil importações no mês passado.

Total de vendas diminui, mas média diária cresce

O mês de agosto fechou com 275,1 mil emplacamentos, uma redução de 1,6% sobre o mês anterior, mas que representou alta de 22,1% comparado a agosto de 2025. No acumulado de 2026, foram emplacadas 1,975 milhão de unidades, 18,4% a mais do que nos primeiros oito meses do ano passado. 


A média diária de emplacamentos foi de 13,1 mil unidades em agosto, que teve a segunda maior média do ano, atrás apenas das 13,7 mil unidades por dia em maio.


Os eletrificados alcançaram um novo recorde de participação no mercado, com 24,4% de todos os emplacamentos no país em agosto. No mês, foram emplacadas 64,2 mil unidades no ano, entre 100% elétricos (27,3 mil), híbridos plug-in (19,1 mil) e outras categorias de híbridos (17,8 mil). No ano, o total é de 372 mil unidades desses veículos, 125,8% a mais do que o acumulado de janeiro a agosto de 2025.


As vendas também tiveram uma forte influência dos modelos que são apenas montados no Brasil, com 39% das unidades emplacadas sendo feitas no exterior e enviadas para o país.

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