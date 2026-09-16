Produção de veículos cresce 6,8% em agosto e alcança maior patamar desde 2019

Em agosto de 2026, 271,2 mil automóveis foram produzidos no Brasil, maior marca desde agosto de 2019. O volume também representa um crescimento de 6,8% em relação a julho – que teve dois dias úteis a mais – e de 9,4% comparado a agosto de 2025. Os números são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).





No acumulado de 2026, foram cerca de 1,9 milhão de unidades produzidas, 8,5% a mais do que no mesmo período do ano passado. Das quase 150 mil unidades que foram produzidas a mais este ano, comparado a 2025, dois terços são de modelos em SKD ou CKD, ou seja, que são produzidos em outros países e apenas montados em fábricas no Brasil.





As exportações, que já tiveram um recuo de 22,9% no acumulado do ano em relação a 2025, apresentaram uma recuperação pelo segundo mês consecutivo. Em agosto, foram 39,8 mil unidades embarcadas, 2,2% a mais do que em julho, mas ainda 31,7% a menos do que no mesmo mês de 2025.





Por outro lado, as importações seguem crescendo no comparativo com o ano passado, apesar da queda de 1,3% em agosto comparado a julho de 2026. No acumulado do ano, o aumento foi de 29,8%, com 406,7 mil unidades importadas de janeiro a agosto deste ano, enquanto o comparativo entre agosto de 2026 e de 2025 mostra uma alta de 58,2% – com 62,7 mil importações no mês passado.