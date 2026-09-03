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Alta adesão

Brasil já tem quase 1 milhão carros eletrificados nas ruas

País atingiu 950 mil veículos 100% elétricos ou híbridos em circulação e marco inédito de 1 milhão deve acontecer ainda em setembro

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 17:09

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

03 set 2026 às 17:09
Preço ainda é o maior entrave para carros elétricos
Expectativa é que ainda em setembro a froa de eletrificados chegue a um milhão Chuttersnap/Unsplash

O Brasil já tem quase um milhão de carros eletrificados (100% elétricos ou híbridos) nas ruas. Segundo dados da Associação brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), agosto registrou 57.386 emplacamentos de veículos eletrificados em agosto de 2026, consolidando a série histórica acumulada em 950.183 unidades em circulação desde 2012. 


Com o volume alcançado, faltam 49.817 licenciamentos para que a frota de modelos com propulsão elétrica atinja o marco de um milhão de veículos no país, segundo projeção da ABVE, para ocorrer ainda no mês de setembro. 


“É um número extraordinário para um mercado que começou vendendo 117 unidades em 2012, alcançou 1.091 em 2016 e deve terminar 2026 com cerca de 450 mil. Esses números mostram que a eletromobilidade já chegou ao Brasil, ela já é o principal vetor de crescimento do mercado automotivo”, analisa o presidente da ABVE, Ricardo Bastos. 


No acumulado de janeiro a agosto, os licenciamentos somaram 328.477 unidades, número 160,5% superior ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 126.071 veículos. 


O volume dos primeiros oito meses do ano representa 34,6% de todo o histórico de vendas do segmento no Brasil e supera em 47% o fechamento consolidado de 2025. Em agosto, a participação dos modelos eletrificados atingiu 22% do total de veículos leves vendidos no mercado interno. Na comparação anual, as vendas totais de veículos leves cresceram 23%, enquanto os eletrificados avançaram 184%.

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Tipos de tecnologia

A participação das tecnologias plug-in concentrou 83,1% do total de eletrificados em agosto, somando 47.701 unidades. Os modelos 100% elétricos (BEV) lideraram as estatísticas com recorde mensal de 27.166 emplacamentos, volume 5,4% maior que o de julho e 256% superior ao mesmo mês de 2025. Os híbridos plug-in (PHEV) contabilizaram 20.535 unidades no período, representando 35,8% da fatia do segmento.


Os veículos híbridos convencionais (HEV) e híbridos flex sem tomada (HEV Flex) registraram 9.685 emplacamentos no mês, equivalentes a 16,9% das vendas. As variantes MHEV (micro-híbridas), que não possuem tração autônoma por motor elétrico e não entram na contabilidade oficial de eletrificados da entidade, somaram 6.669 unidades.

Chinesas na ponta

O avanço da frota está atrelado à consolidação industrial de marcas chinesas como BYD, GWM, Omoda, Geely e à reestruturação de operações locais, associadas à expansão da infraestrutura de recarga. O país conta atualmente com mais de 25.429 pontos públicos e semipúblicos de abastecimento. 


Do ponto de vista regulatório, segundo a entidade, a movimentação é respaldada pelas diretrizes do Programa Mover e pelas linhas de financiamento do Move Brasil para frotistas e profissionais autônomos.


Em termos regionais, o Sudeste respondeu por 41,8% da demanda (24.010 unidades), enquanto o Nordeste registrou 21,7% (12.453 unidades) e o Sul somou 17,5% (10.058 unidades).

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