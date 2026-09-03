Brasil já tem quase 1 milhão carros eletrificados nas ruas

O Brasil já tem quase um milhão de carros eletrificados (100% elétricos ou híbridos) nas ruas. Segundo dados da Associação brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), agosto registrou 57.386 emplacamentos de veículos eletrificados em agosto de 2026, consolidando a série histórica acumulada em 950.183 unidades em circulação desde 2012.





Com o volume alcançado, faltam 49.817 licenciamentos para que a frota de modelos com propulsão elétrica atinja o marco de um milhão de veículos no país, segundo projeção da ABVE, para ocorrer ainda no mês de setembro.





“É um número extraordinário para um mercado que começou vendendo 117 unidades em 2012, alcançou 1.091 em 2016 e deve terminar 2026 com cerca de 450 mil. Esses números mostram que a eletromobilidade já chegou ao Brasil, ela já é o principal vetor de crescimento do mercado automotivo”, analisa o presidente da ABVE, Ricardo Bastos.





No acumulado de janeiro a agosto, os licenciamentos somaram 328.477 unidades, número 160,5% superior ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizados 126.071 veículos.





O volume dos primeiros oito meses do ano representa 34,6% de todo o histórico de vendas do segmento no Brasil e supera em 47% o fechamento consolidado de 2025. Em agosto, a participação dos modelos eletrificados atingiu 22% do total de veículos leves vendidos no mercado interno. Na comparação anual, as vendas totais de veículos leves cresceram 23%, enquanto os eletrificados avançaram 184%.