Antigomobilismo: colecionadores de carros antigos mantêm tradição viva no ES

Os carros antigos são uma parte importante da história de muitos brasileiros. Para alguns, é pela memória afetiva, como o carro de um pai ou avô que se tornou praticamente parte da família, para outros, a paixão por modelos clássicos se tornou um hobby e até mesmo uma coleção. Por isso, preservar veículos antigos é preservar, também, a história das pessoas que tiveram suas vidas tocadas por aquele veículo.





Manter essa história viva é a missão dos antigomobilistas, que realizam a restauração, recuperação e manutenção desses veículos antigos. Em Vitória e Vila Velha, a importância deste trabalho foi reconhecida com a criação do Dia do Antigomobilista, comemorado em 5 de setembro.





Um exemplo da força deste movimento no Espírito Santo é o Velhauto, em Vila Velha. O grupo de proprietários, colecionadores e admiradores de veículos antigos se reúne às terças-feiras, na Prainha, para fortalecer a cultura do antigomobilismo capixaba. Além disso, o grupo realiza um encontro anual no mesmo local.





“Em uma reunião de amigos, surgiu o convite de fazermos um grupo para reunir os donos e amantes de carros antigos, com a importância e o objetivo de valorizar e mostrar a qualidade em motor e lataria, entre outras coisas, sobre o que esses belíssimos carros estão representando para nós nos dias de hoje", conta o presidente do Velhauto, Paulo Falcão.