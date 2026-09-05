Relatório usado por Moraes não poderia circular fora da PF, diz chefe de entidade dos delegados

O presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), Edvandir Felix de Paiva, afirmou ao Estadão que o uso de um relatório de inteligência da PF no inquérito das Fake News é "totalmente irregular" e que o documento jamais poderia ter sido compartilhado com órgãos externos.





"O documento não poderia de maneira nenhuma circular fora da polícia, porque são impressões internas. Tem situações de análise bem subjetiva que podem ser só a opinião de alguém", afirmou, em entrevista neste sábado, 5.





"O documento poderia em tese até existir para manejo interno. Agora, o conhecimento de que ele existe por pessoas de fora da polícia e a utilização dele em um processo criminal é algo totalmente irregular", complementou.