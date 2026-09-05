AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Despedida

“A vida era trabalho e crossfit”, diz pai de motociclista morto na 3ª Ponte

Pai vem do Ceará e irmão retorna de Portugal para o enterro de Guilherme da Silveira Rodrigues, de 33 anos, neste domingo (6)

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 17:59

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

05 set 2026 às 17:59

“Guilherme era uma pessoa do bem, tranquilo e trabalhador”. É assim que o senhor Lucindo Rodrigues da Silva, motorista de carretas aposentado, descreve seu filho, Guilherme da Silveira Rodrigues, 33 anos, que morreu na tarde desta sexta-feira (4), vítima de um acidente na Terceira Ponte. O jovem trafegava pela faixa exclusiva para motos e ônibus, até ser atingido por um carro que invadiu a pista, sendo arremessado para a Ciclovia da Vida.

Guilherme da Silveira Rodrigues, de 33 anos, morreu após ser atingido por um carro e arremessado para a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte
Guilherme da Silveira Rodrigues, de 33 anos, morreu após ser atingido por um carro e arremessado para a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte Redes sociais

Guilherme voltava para casa, segundo o pai. Ele morava no bairro Ataíde, em Vila Velha. Segundo Lucindo, seu filho trabalhava como motorista de caminhão para uma empresa de logística, na Serra. Foram dez anos dirigindo caminhões pequenos, realizando entregas de curta distância.


Passar pela Terceira Ponte fazia parte de sua rotina, principalmente o percurso entre sua casa e o trabalho. Mas o pai não sabe explicar por que Guilherme voltava mais cedo, desta vez.

Veja Também 

Motociclista morre em acidente com carro na Terceira Ponte

Ao menos quatro motociclistas já foram arremessados em acidentes na 3ª Ponte; três morreram

A vida de Guilherme, como conta o pai, era dividida entre o trabalho e o crossfit. “Ele saía do trabalho e ia direto pro crossfit. Ele era atleta”, conta o pai. Guilherme gostava de competir, e praticava o esporte há cerca de quatro anos. “Ele adorava”, afirma Lucindo, que está a caminho do Espírito Santo para o velório e enterro do filho, marcados para este domingo (6).


Lucindo mora no Ceará. A mãe de Guilherme, a irmã e o irmão — este último também está vindo para o velório — vivem em Portugal. No país também estão três dos quatro filhos de Guilherme, que moram com a mãe. O mais novo, filho de outra mulher, vive na Serra. Já no Espírito Santo moram os sete tios de Guilherme, todos irmãos da mãe dele.


O velório de Guilherme será realizado na Capela Comunitária Dom João Batista, em Vila Velha, a partir das 8 horas deste domingo (6). O sepultamento está previsto para as 14 horas, no Cemitério Municipal de Ponta da Fruta, também em Vila Velha.

Quatro motociclistas arremessados em três anos

Guilherme é o quarto motociclista arremessado para fora da pista após colisão com um carro desde a criação da Linha Verde, faixa exclusiva da Terceira Ponte, e o terceiro a morrer. Para o pai de Guilherme, essa é uma questão que precisa ser resolvida pelos responsáveis da via.

O ente público responsável precisa encontrar uma solução. Foi uma ótima melhoria para o tráfego urbano, mas já são quatro acidentes que revelam um problema grave.

Lucindo Rodrigues da Silva Motorista aposentado, pai de Guilherme Silveira Rodrigues

No caso de Guilherme, o acidente ocorreu após o motorista do carro mudar da faixa central para a faixa da direita, onde fica a Linha Verde. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o condutor teria feito a manobra ao se deparar com uma retenção inesperada no trânsito, na tentativa de evitar uma colisão com o veículo que estava à frente.


Com o impacto, Guilherme foi arremessado, bateu as costas em um poste e caiu na pista da Ciclovia da Vida. O motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. A documentação do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estavam regulares, segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.

Leia Mais 

Mulher morre atropelada após ser empurrada em avenida durante discussão no ES

ES tem alerta de tempestade e queda de temperatura de até 5 °C

Aposta do ES fica a uma dezena do prêmio de R$ 15 milhões da Quina

Carro bate em poste, pega fogo e deixa 700 clientes sem energia em Colatina

Homem é flagrado com 30 kg de cocaína dentro de carro na BR 101, em Itapemirim

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Terceira Ponte Ciclovia Acidente Motociclista
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 06/09/2026
Imagem de destaque
Por que países europeus estão retirando suas reservas de ouro da América do Norte?
Imagem de destaque
Por que você nunca realmente supera a época de ensino médio: 'São lembranças que voltam o tempo todo'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados