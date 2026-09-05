“A vida era trabalho e crossfit”, diz pai de motociclista morto na 3ª Ponte

“Guilherme era uma pessoa do bem, tranquilo e trabalhador”. É assim que o senhor Lucindo Rodrigues da Silva, motorista de carretas aposentado, descreve seu filho, Guilherme da Silveira Rodrigues, 33 anos, que morreu na tarde desta sexta-feira (4), vítima de um acidente na Terceira Ponte. O jovem trafegava pela faixa exclusiva para motos e ônibus, até ser atingido por um carro que invadiu a pista, sendo arremessado para a Ciclovia da Vida.
Guilherme voltava para casa, segundo o pai. Ele morava no bairro Ataíde, em Vila Velha. Segundo Lucindo, seu filho trabalhava como motorista de caminhão para uma empresa de logística, na Serra. Foram dez anos dirigindo caminhões pequenos, realizando entregas de curta distância.
Passar pela Terceira Ponte fazia parte de sua rotina, principalmente o percurso entre sua casa e o trabalho. Mas o pai não sabe explicar por que Guilherme voltava mais cedo, desta vez.
A vida de Guilherme, como conta o pai, era dividida entre o trabalho e o crossfit. “Ele saía do trabalho e ia direto pro crossfit. Ele era atleta”, conta o pai. Guilherme gostava de competir, e praticava o esporte há cerca de quatro anos. “Ele adorava”, afirma Lucindo, que está a caminho do Espírito Santo para o velório e enterro do filho, marcados para este domingo (6).
Lucindo mora no Ceará. A mãe de Guilherme, a irmã e o irmão — este último também está vindo para o velório — vivem em Portugal. No país também estão três dos quatro filhos de Guilherme, que moram com a mãe. O mais novo, filho de outra mulher, vive na Serra. Já no Espírito Santo moram os sete tios de Guilherme, todos irmãos da mãe dele.
O velório de Guilherme será realizado na Capela Comunitária Dom João Batista, em Vila Velha, a partir das 8 horas deste domingo (6). O sepultamento está previsto para as 14 horas, no Cemitério Municipal de Ponta da Fruta, também em Vila Velha.
Guilherme é o quarto motociclista arremessado para fora da pista após colisão com um carro desde a criação da Linha Verde, faixa exclusiva da Terceira Ponte, e o terceiro a morrer. Para o pai de Guilherme, essa é uma questão que precisa ser resolvida pelos responsáveis da via.
O ente público responsável precisa encontrar uma solução. Foi uma ótima melhoria para o tráfego urbano, mas já são quatro acidentes que revelam um problema grave.
Lucindo Rodrigues da Silva Motorista aposentado, pai de Guilherme Silveira Rodrigues
No caso de Guilherme, o acidente ocorreu após o motorista do carro mudar da faixa central para a faixa da direita, onde fica a Linha Verde. Segundo informações apuradas pela TV Gazeta, o condutor teria feito a manobra ao se deparar com uma retenção inesperada no trânsito, na tentativa de evitar uma colisão com o veículo que estava à frente.
Com o impacto, Guilherme foi arremessado, bateu as costas em um poste e caiu na pista da Ciclovia da Vida. O motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo. A documentação do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estavam regulares, segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.
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