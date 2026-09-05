“A vida era trabalho e crossfit”, diz pai de motociclista morto na 3ª Ponte

A vida de Guilherme, como conta o pai, era dividida entre o trabalho e o crossfit. “Ele saía do trabalho e ia direto pro crossfit. Ele era atleta”, conta o pai. Guilherme gostava de competir, e praticava o esporte há cerca de quatro anos. “Ele adorava”, afirma Lucindo, que está a caminho do Espírito Santo para o velório e enterro do filho, marcados para este domingo (6).





Lucindo mora no Ceará. A mãe de Guilherme, a irmã e o irmão — este último também está vindo para o velório — vivem em Portugal. No país também estão três dos quatro filhos de Guilherme, que moram com a mãe. O mais novo, filho de outra mulher, vive na Serra. Já no Espírito Santo moram os sete tios de Guilherme, todos irmãos da mãe dele.





O velório de Guilherme será realizado na Capela Comunitária Dom João Batista, em Vila Velha, a partir das 8 horas deste domingo (6). O sepultamento está previsto para as 14 horas, no Cemitério Municipal de Ponta da Fruta, também em Vila Velha.