Aposta do ES fica a uma dezena do prêmio de R$ 15 milhões da Quina

Uma aposta de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, acertou quatro dos cinco números sorteados no concurso 7110 da Quina, realizado na noite desta sexta-feira (4). O jogo ficou por pouco de levar o prêmio principal, que estava estimado em R$ 15 milhões.





Os números sorteados foram 09, 14, 54, 57 e 80. Como ninguém acertou, o valor acumulou e está estimado em R$ 17 milhões para o próximo sorteio.





A aposta capixaba foi registrada na Loterias A Ribanense e levou R$ 6.488,92 pelo acerto de quatro números. O jogo foi realizado na modalidade simples, que custa R$ 3.