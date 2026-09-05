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Eleições 2026

Como saber se sou filiado a algum partido? E como me desfiliar?

A filiação partidária é obrigatória somente para quem vai disputar eleição

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 16:02

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

05 set 2026 às 16:02
A filiação partidária é obrigatória para quem pretende disputar uma eleição, mas há casos em que eleitores descobrem que foram cadastrados em um partido sem nunca terem autorizado o procedimento
Quer saber se está filiado a um partido? É possível consultar sistemas da Justiça Eleitoral para tirar a dúvida
 Reprodução/Freepik

A filiação partidária é obrigatória para quem pretende disputar uma eleição, mas há casos em que eleitores descobrem que foram cadastrados em um partido sem nunca terem autorizado o procedimento.


A boa notícia é que é possível verificar essa informação gratuitamente na internet, por meio dos sistemas da Justiça Eleitoral.


O eleitor pode consultar a situação da filiação:


A consulta gera uma certidão que informa se há filiação ativa e o histórico de vínculos com as siglas.

Como pedir a desfiliação

Quem deseja deixar uma legenda deve comunicar, por escrito, a decisão ao diretório municipal da legenda. Depois, deve apresentar essa comunicação ao cartório eleitoral onde está inscrito, junto com uma cópia do pedido protocolado no partido.


Após essa dupla comunicação, tanto ao partido e quanto à Justiça Eleitoral, o vínculo é encerrado em até dois dias, salvo situações excepcionais previstas na legislação.


Se a sigla não tiver representante no município, o pedido pode ser feito diretamente ao cartório eleitoral.

E se a filiação nunca foi autorizada?

Advogado especialista em Direito Eleitoral, Hélio Maldonado explica que esse caso exige um procedimento diferente.


Segundo ele, se o eleitor descobrir que foi filiado sem consentimento, não basta apenas pedir a desfiliação. O primeiro passo é emitir a certidão de filiação para comprovar o vínculo e, em seguida, solicitar ao cartório eleitoral o cancelamento da inscrição considerada indevida.

Também é importante comunicar formalmente ao partido e pedir que apresente o documento que teria autorizado a filiação.


"Se não houve autorização do eleitor, não se trata de uma desfiliação comum, mas de uma filiação indevida. A lei exige a manifestação de vontade da pessoa para que a filiação seja válida", explica.


Caso haja indícios de fraude, como assinatura falsificada ou uso indevido de dados pessoais, o especialista orienta que o caso também seja comunicado ao Ministério Público Eleitoral para apuração.

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