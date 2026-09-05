Como saber se sou filiado a algum partido? E como me desfiliar?

A filiação partidária é obrigatória para quem pretende disputar uma eleição, mas há casos em que eleitores descobrem que foram cadastrados em um partido sem nunca terem autorizado o procedimento.





A boa notícia é que é possível verificar essa informação gratuitamente na internet, por meio dos sistemas da Justiça Eleitoral.





O eleitor pode consultar a situação da filiação:





no sistema de filiação partidária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ;

no site do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) ;

no cartório eleitoral da cidade onde vota;

ou diretamente no diretório municipal do partido.





A consulta gera uma certidão que informa se há filiação ativa e o histórico de vínculos com as siglas.