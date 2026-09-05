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Polícia

Mulher morre atropelada após ser empurrada em avenida durante discussão no ES

Testemunhas disseram à PM que vítima de 43 anos foi empurrada em direção a avenida após desentendimento em um bar, em São Gabriel da Palha

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 16:53

André Borghi

André Borghi

Publicado em 

05 set 2026 às 16:53

Uma mulher de 43 anos morreu atropelada na madrugada deste sábado (5) no bairro Paraíso, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A identidade dela não foi divulgada.


Testemunhas relataram à Polícia Militar (PM) que o atropelamento ocorreu após um desentendimento entre a vítima e outra mulher dentro de um bar. A discussão continuou do lado de fora do estabelecimento e, segundo os relatos, a vítima teria sido empurrada em direção à Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar. Um carro que passava pelo local a atingiu, e ela morreu no local.


O motorista foi localizado em um posto de combustíveis próximo ao local do fato e disse aos policiais que se afastou por medo de ser linchado. Segundo ele, ao sair do carro para prestar socorro, foi agredido e ameaçado por populares. O condutor relatou ainda que transitava pela avenida quando, em frente ao estabelecimento, uma mulher entrou repentinamente na frente do veículo, não sendo possível evitar o atropelamento.


De acordo com a PM, o condutor se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia. A Polícia Civil (PC) informou que ele foi ouvido e liberado, pois não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso será investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha. A polícia não informou se a mulher envolvida na discussão foi localizada. 


O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

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