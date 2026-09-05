Capixabas encerram participação no QS 4000 da WSL de Guarapari

Chegou ao fim a participação dos capixabas no QS 4000 masculino da WSL em Guarapari. Dos atletas do Espírito Santo que entraram na disputa, Luiz Fernando Neiva e Ana Dagostini foram os que chegaram mais longe, avançando até as quartas de final, mas acabaram eliminados neste sábado. Ao todo, o Estado foi representado por 19 surfistas na etapa realizada na Praia d'Ulé, que vale 4.000 pontos para o ranking sul-americano.
O dia também teve uma baixa dolorosa para o público capixaba. Krystian Kymerson sentiu uma lesão no tornozelo logo nos primeiros minutos da bateria do Round of 32, justamente uma região que já vinha incomodando o surfista durante a semana. Krystian tentou tratar o problema para conseguir competir em casa, mas deixou o mar e acabou eliminado. Rafael Teixeira também se despediu na mesma rodada.
Luiz Fernando e Caio Freire chegam longe
O segundo dia começou com quatro capixabas ainda vivos no masculino: Luiz Fernando Neiva e Caio Freire, que venceram as duas baterias do dia anterior, e Krystian Kymerson e Rafael Teixeira, atletas melhores rankeados e que ingressaram já no Round of 32.
Caio Freire, que já havia sido um dos destaques capixabas no primeiro dia e avançou na primeira bateria do dia, acabou se despediu nas oitavas, mas acabou caindo contra com o conterrâneo Luiz Fernando Neiva. Ele ficou apenas na terceira colocação depois de errar a manobra na última onda.
Já Luiz Fernando avançou em primeiro no Round of 16 e nas oitavas de final. Porém, o capixaba foi eliminado pelo Jadson André, atual campeão da etapa de Guarapari, encerrando a campanha como o representante do Estado que chegou mais longe no masculino.
Ana Dagostini faz história e favoritas ficam pelo caminho
No feminino, a promessa capixaba Aninha Dagostini foi quem chegou mais longe entre as representantes do Estado. A jovem avançou do Round of 16 para as quartas de final, mas acabou eliminada pela peruana Daniella Rosas, tricampeã sul-americana de surfe, e encerrando a participação capixaba na chave feminina.
Outro grande destaque do dia foi Tainá Hinckel. Nas quartas de final, a catarinense eliminou Sophia Medina, que chegou a Guarapari como líder do ranking sul-americano do QS. Com a vitória, Tainá garantiu vaga na semifinal, onde encara Kiany Hyakutake por um lugar na decisão. Laura Raupp, atual campeã da etapa, também caiu de forma precoce, ainda no Round of 16.
Baterias deste domingo
Masculino
- Semifinal 1 - Daniella Rosas, Silvana Lima
- Semifinal 2 - Tainá Hinckel, Kiany Hyakutake
Feminino
- Semifinal 1 - Jadson André, Rodrigo Saldanha
- Semifinal 2 - Luan Wood, Pablo Gabriel Da Silva